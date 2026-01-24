タレントの山口もえ（48）が23日、自身のインスタグラムを更新。18歳・長女の手作り料理を公開した。

「長女がぱぱっと晩ごはんを作ってくれた」と長女が晩ご飯を手作りしてくれたことを明かした。

「焼売の皮がなくて餃子の皮で作った焼売は学校の家庭科で習ったレシピだそうで シンプルだけどタマネギも生姜も たっぷりで美味しかった」とつづった。

「たまごスープなんて私が作るよりふわっふわだった！」と山口。「嬉し過ぎたから今朝も学校行く娘に『昨日の焼売美味しかった また作ってね』って言っちゃったよね。笑」とした。

この投稿に、ファンからは「優しいお嬢様ですね」「美味しそう」「めちゃくちゃうれしいやつだ！成長感じますよね」「晩ごはんを作ってくれた長女さんの優しさに私も泣けた」「見た瞬間、唾液がジュワッと！これ絶対おいしいやつ」などのコメントが寄せられている。

山口は2005年に前夫と結婚し、07年6月に長女、11年3月に長男を出産するも、11年に離婚。15年、「爆笑問題」田中裕二と再婚。17年5月に次女を出産している。