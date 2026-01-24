夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第52回は見る人をアッと驚かせる奇術師たちの意外なエピソードです。今回はまず、Mr.マリックさんとマギー司郎さんの前編です。

夜景との闘い

手品師、マジシャン、イリュージョニストと、呼び方の違いはあるが、いうなれば奇術の世界。レジェンドといえるのは手品師ならマギー司郎、マジシャンならMr.マリック、イリュージョニストならプリンセス天功だろう。

この２年の間に、偉大なる3巨頭にインタビューすることができた。とはいえ、お目にかかるまではドキドキもの。あの世界はタレント、歌手、俳優をインタビューするのとは異なる緊張感がある。テーマは奇術師だけに「その瞬間」でお願いした。

Mr.マリックは、目の前でスプーンが宙に浮くマジックを披露してくれた。撮影の時は横から目を凝らして見ることができたが、どんなタネなのかさっぱりわからなかった。だが、間違いなくハンド・パワーでスプーンが浮いていた。

Mr.マリックの原点は、客の目の前でその場で借りたものなどを使って披露するクロースアップ・マジックといわれるもの。始まりはデパートの手品コーナーでの実演販売だったという。そこでテクニックを身につけ、次のステップを目指した。

マジックショーの会場となったのは、品川のホテルパシフィック東京（当時）。ノーギャラでいいから、生バンドが入っているラウンジでやらせてもらえないかとお願いしたら、OKに。２回目のショー終了後、ステージに出て行ったら、客の多くがステージに背を向けて窓の向こうの夜景を眺めていたという。

仕方がなく、興味がある人のために「テーブルまで出向くので」とスタッフから客に声を掛けてもらうことにした。すぐに希望者が現れた。目の前でマジックをやってみせたら「オー、すごい」と声が上がる。すると窓の外を見ていた人たちがざわつき、我も我もとなった。

消えた指輪がキーホルダーから出てくる、客が持っていたキーを曲げる、破れたお札を元に戻す――といったマジックを見た客から、歓声が上がった。これはイケるという感触を掴んだ瞬間だった。

「夜景と闘ってよかった」とMr.マリック。本当に何が幸いするかわからない。

そして、一部始終を見ていたホテルのスタッフが「全国で展開しているホテルオークラに売り込んだらどうか」とアドバイスしてくれた。そこからホテルでの営業が始まる。

やがて、評判を聞きつけたのが「11PM」（日本テレビ）のプロデューサーだった。浅草ビューホテルまで見に来て、すぐにテレビ出演が決まった。

緊張と緩和

当時は「超能力」を売りにする、ユリ・ゲラーがアメリカに帰った後だった。そこで「11PM」ではマジックとはいわずに、「超不思議現象を見せます」と言ってスプーン曲げをやった。ユリ・ゲラーの余韻が残っていることもあり、これが超能力かマジックかと大反響を呼び、マリック人気は不動のものになった。

マリック流にいうと、こうなる。

〈私はあるものとあるものをたしたことによって生まれ変わることができました。それは、「マジック」と「超能力」…マジシャンは超能力の世界や超能力者を忌み嫌う…ユリ・ゲラーなど天敵のようなものです。それでも私は、あえて混ざることは考えられなかった超能力とマジックをたすことにより、超魔術を誕生させたのです。〉（『Mr.マリックの成功発想術』TOKYO FM出版）

この成功まで、14年を要したそうだ。

ホテルでの試みは風が吹けば桶屋が儲かる式に好転し、今に至っている。このインタビューのタイトルは「ターニングポイントになった人生の種明かし」だった。

このMr.マリックと、手品の大御所・マギー司郎は、同じマジックスクールで勉強した仲だそうだ。二人は風貌もキャラも対照的だが、共演することもあるそうで、キャッチフレーズは「緊張と緩和」。

「マリックさんのマジックは何が起きるかと緊張して見る。僕はたいしたことやんないからホッとする」

というマギー司郎の話を聞けば聞くほど、噴き出しそうになるのだが……。

よく知られた有名な手品がある。コップにコカ・コーラを入れてハンカチを被せ３回、回してからハンカチを取る。「ペプシコーラに変わりました。わかります？」というとぼけたパフォーマンス。応用篇はごはん。茶碗にごはんを入れ、「これ、ササニシキです」と言って３回、回してから「コシヒカリに変わりました。わかります？」とやる。このパターンでは塩と砂糖とかもある。

こういったアイデアは苦し紛れ、追い詰められて考え、思いつくそうだ。

失敗談も伺った。ギロチンという手品である。きゅうりと大根、それから客に手を穴に入れてもらい、ワンツースリーでギロチンを降ろすと、きゅうりと大根だけ切れるはずが、手が引っかかってしまったという。NHKで生放送に出演した際にトラブルがあり、３〜４分も時間がオーバーしたこともある。

話術もマジック

マギー司郎は、話術もマジックだ。本人曰く「おしゃべりマジック」。

マジシャン人生はストリップ劇場回りから始まった。こなした数は15年で２万回。そんな中で転機が訪れた。ある時、舞台で本音が出た。

〈「ごめんねー。じつは僕、手品が下手なんですよ〜」

そしたらお客さんが、ふっと笑ってくれたの！ 茨城なまりの田舎くさい話し方と、カッコつけない正直な言葉が結びついたとき、おしゃべりマジックのスタイルが見えた。〉（マギー司郎著『生きてるだけでだいたいOK』講談社）

インタビューではこう語った。

〈ストリップ劇場でやって怒られることが多かったから、「すみません、すぐ終わります」というのが口癖で、いつも謝ってばかりいた。だから、テレビに出た時も「すみません」と出て行く。ダメな性格だし、癖になっているんでしょうね。〉

まさに「緩和」のテクニックというべきか。

（＊マギーさんの話は後編にも続きます）

