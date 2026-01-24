ブルージェイズからＦＡとなっている通算２２１勝右腕、Ｍ・シャーザー投手（４２）が開幕後まで新天地決定のタイミングを遅らせる可能性があると２３日（日本時間２４日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。

同サイトによると、２２日（同２３日）に電話取材に応じた右腕は「特定の球団から声がかかれば、いつでも契約できる状態にある」と語ったという。一方で、希望する球団からのオファーがない場合は開幕後まで決断せず、その球団の枠に空きが出るのを待つことも視野に入れているようだ。特定の球団を明言することはなかったが、同サイトは「キャリア（終盤）のこの段階でも、シャーザーは行き先を選べる立場にあり、納得できるオファーが来るまでエリカ夫人、４人の子どもと自宅で過ごすこともできるという状況だ」と伝えた。

将来の殿堂入りが確実視されるレジェンド右腕は昨季、１７試合で５勝５敗、防御率５・１９と不本意な成績に終わったが、ポストシーズンで復調。ドジャースとのワールドシリーズ第７戦では４回１／３を１失点と気迫あふれる投球を披露した。今後について、同サイトは「２００７年にロジャー・クレメンスが取った道と同じような形になる可能性がある。クレメンスは４４歳のシーズンに、５月６日にヤンキースと契約して現役最後の年を過ごした」と予測した。