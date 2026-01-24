SKE48の伊藤虹々美さんが自身のＸを通じて、亡くなった棋士の加藤一二三さんを悼む言葉を寄せています。



【写真を見る】【 SKE48・伊藤虹々美 】棋士・加藤一二三さんを悼む「ファンレターを何度か送った事もあったので寂しい」





伊藤さんは、小学生のときに加藤さんへのファンレターを送った思い出を綴っています。







▽▽▽▽ 伊藤虹々美さん（SKE48）追悼全文 ▽▽▽▽

ひふみんこと加藤一二三さんが亡くなったとニュースをみました。

知ってる方もいると思いますが

小学生の時にひふみんさんが本当に大好きで

ファンレターを何度か送った事もあったので

寂しい気持ちでいっぱいです。

読んでもらえていたら嬉しいなって思っていました。

ご冥福をお祈りいたします。

△△△△ 全文 以上 △△△△

フォロワーからは「一二三さんは以前にSKEのライブにゲスト出演してくれて観れたのは本当に嬉しかったなぁ」「きっとファンレターは届いて元気の元になってたはず！」「SKEも縁のある方だから本当に寂しい」など、共感の思いが寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】