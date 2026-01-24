広がった袖口も復活？セーターのアイロン掛けのポイントは蒸気…誰でもできるきれいな形の整え方

セーターを自宅で洗濯すると伸びたり縮んだりと形が崩れがち。着続けるにつれて、次第に袖口が広がることも多いだろう。そうした問題を手軽に解消できるのがアイロンだ。



しかしセーターの形をうまく整えるアイロンの掛け方がわからない人も多いのではないだろうか。

そこで、YouTubeチャンネル「洗濯のお兄さん/しゅんぺい」の動画「【待望のネタ】広がった袖口も復活するセーターのアイロン掛け」から、具体的な方法を紹介する。

アイロンの蒸気でまず袖の形を整える

最初にアイロンを掛けるのは袖。肩から袖口までの折り目のラインが真ん中になるように、アイロン台に袖を置く。そして蒸気をたっぷり使いながら、まずはライン上にアイロンを当ててほしい。

「ポイントは蒸気。蒸気の力が必要です。単にアイロンを掛けるだけでは意味がありません」

セーターの他の部分に蒸気を掛ける場合も、アイロンが触れるか触れないかぐらいの距離で動かしてほしい。セーターを押さえないことが大切だ。

続けてライン上だけでなく袖全体にも掛けたら、いったんアイロンは終わり。次に行うのは“手アイロン”で、両手の平を使って左右へと伸ばす。



手洗いしたセーターは、基本的に干した時に重力がかかって縦（下）に伸びる。そこで横方向に伸ばすのだ。

「縦方向に伸びた袖も、横にふくらませることで、袖丈を縮ませることができます」

そしてセーターをいつも通りに広げて、再度、袖全体にアイロンで蒸気を吹きかける。裏側も同様でOK。気になる部分には蒸気をたくさん当てて手の平で整えてほしい。

広がった袖口を復活させる方法

広がったセーターの袖口も、実はアイロン掛けで対処が可能。

まず、袖口のリブ編み部分にアイロンの蒸気をたっぷり当てる。そのまま熱さに注意しつつも冷めないうち、リブ全体を手でぎゅっと握る。



そして両手で絞る形に持ち、リブを縦に伸ばすように引っ張る。すると、「リブの目が詰まって、縮んだ状態になる」というのだ。

もう一度アイロンの蒸気を掛け、真上から手の平で押さえればOK。

ほっそりとした袖口が復活したら、むやみに手で触って広げないようにしてほしい。

身頃は裾から掛けていくのがコツ

袖が終わったら次は身頃。身頃は前後の裾をきちんと合わせ、アイロン掛けは裾から始める。そうすると、全体の形をバランスよく整えた状態でアイロンが掛けられる。

身頃も袖と同じく、手洗いで「縦方向に伸びていることが多い」のだそう。

身頃にアイロンの蒸気をたくさん当てたら、両手で両脇の方向に伸ばすのがポイント。もしくは身頃の片側に腕を置いて固定して、もう片側を横へ引っ張る方法もある。

なお、肩と首元にもアイロン掛けは忘れないでほしい。



首元のリブが伸びている場合は袖口と同様に対処可能。蒸気をたくさん当てたら、首回りのリブの輪を小さくまとめて手で握り絞ってほしい。

「絞ることでシワが付きますがリブの目は詰まっています」

もう一度アイロンの蒸気を掛けて、真上から手の平で押さえるときれいに整うという。

最後は背中側の裾のリブ

最後に背中側を確認。裾のリブが波打っている場合はアイロンの蒸気を当て、ここだけは両手で上下に伸ばすようにしてほしい。

セーターのアイロン掛けは、ポイントを押さえれば「誰でも簡単にできる」とのこと。

紹介した手順を参考にし、形の崩れが気になるセーターの復活に活かしてほしい。