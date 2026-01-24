映画やゲームをもっと楽しみたいと思いつつも、タブレットのバッテリー切れに悩まされる経験はないだろうか。せっかくの休日、お気に入りの動画を見始めた途端に充電マークが点滅し、興ざめしてしまう。また、画面の解像度が低く、映像美を十分に堪能できないといった不満もよく耳にする話だ。

今回紹介するのは、そのようなタブレットに対する悩みを一掃してくれるかもしれない、シャオミ・ジャパンの新タブレット「POCO Pad M1」である。2025年1月22日（木）に発売され、8GB/256GBモデルの価格は49,980円（税込）。

製品概要 製品名：POCO Pad M1

価格：49,980円（税込）

発売日：2026年1月22日

製品ページ：※リンクが削除されました。

高精細ディスプレイとクアッドスピーカーが織りなす究極の没入感

POCO Pad M1の魅力は、そのディスプレイ性能にある。約12.1インチという広大な画面に、2.5K（2560×1600）という高解像度ディスプレイを搭載する。さらに最大120Hzのリフレッシュレートに対応するため、動画やゲームの動きがとにかく滑らかな印象だ。まるで目の前でリアルタイムに映像が繰り広げられているかのような、そんな没入感を体験できるだろう。

また、Dolby Atmos®対応のクアッドスピーカーも特筆すべき点だ。左右に2つずつ、合計4つのスピーカーが内蔵されていることで、音の広がりと奥行きが感じられるそう。映画を観ていると、まるで映画館の最前列にいるかのような臨場感に包まれるだろう。ゲームの効果音も迫力満点で、高揚感をさらに高めてくれるに違いない。

加えて、地味ながら嬉しい機能として「DC調光」と「ウェットタッチ技術」がある。DC調光は、画面のちらつきを抑えて長時間の使用でも目の負担を和らげてくれる機能。また、キッチンでお料理レシピを見ながら手が少し濡れていても操作できるウェットタッチ技術は、まさに生活に寄り添った設計である。

12,000mAhの超大容量バッテリーと有線リバース充電で安心のPOCO Pad M1

「せっかくのタブレットなのに、外出先で充電切れ…」そんな悲劇とはもうお別れだ。POCO Pad M1は、12,000mAhバッテリーを搭載している。一日中オンライン会議に参加したり、移動中に映画を何本か観たりしても、バッテリー残量を気にすることなく使い続けられるだろう。

また、アルミニウムのメタルユニボディも高級感がありつつ頑丈で安心感がある。

しかも、ただ大容量なだけではない。33Wの急速充電に対応しているため、あっという間にフル充電が可能である。

さらに、見逃せないのが最大27Wの有線リバース充電機能。簡単に言えばこれは、POCO Pad M1自体がモバイルバッテリー代わりになるということ。手持ちのスマートフォンやイヤホンがピンチの時に、POCO Pad M1から充電できるほか、災害時などいざという時にも非常に心強い存在となるだろう。

ストレスフリーな動作を実現するSnapdragon®7s Gen 4とXiaomi HyperOS

高性能なディスプレイやバッテリーを支えるのが、Qualcomm社製のSnapdragon®7s Gen 4というチップセットである。これは、日常使いにおいて十分すぎるほどの処理能力を発揮するとのことだ。

複数のアプリを同時に立ち上げても、切り替えはサクサクと快適だ。動画編集や重めのゲームでなければ、ストレスを感じることは少ないだろう。

OSには最新のAndroid 15をベースにしたXiaomi HyperOS2を搭載。Xiaomi製のスマートフォンをお持ちの方なら、その連携機能にきっと感動するはずだ。

さらに、最大2TBのSDカードにも対応（別売り）しているため、写真や動画、資料など、容量を気にせずたっぷり保存できるのも嬉しいポイントである。

POCO Pad M1の可能性を広げる純正スマートペンとキーボード

POCO Pad M1は、タブレット単体でも十分素晴らしい性能を持つが、別売りの純正アクセサリーと組み合わせることで、その活用の幅が格段に広がる。

POCO Pad M1 Keyboard (6,980円 税込)大きなキーと広めのキーピッチで、PCライクな快適なタイピングを実現。文章作成やメール返信など、長文を打つ機会が多い方には必須のアイテムとなるだろう。 POCO Smart Pen (4,980円 税込)低遅延かつ筆圧感知に対応。メモ書きやイラスト、デザイン作業など、クリエイティブな用途であなたの創造力を存分に発揮できるに違いない。

これらのアクセサリーを揃えれば、POCO Pad M1は単なる「見る」デバイスから、「作る」「書く」デバイスへと進化する。仕事の効率アップはもちろん、趣味のお絵かきやデジタルプランナーとしても活躍してくれるはずだ。

POCO Pad M1で「Play to the max」なデジタルライフを

POCO Pad M1は、約12.1インチの美しい2.5K/120Hzディスプレイ、12,000mAhの超大容量バッテリー、そしてパワフルなSnapdragon®7s Gen 4を搭載しながら、5万円を切る価格を実現したタブレットである。

映画やゲームなどのエンターテインメントを存分に楽しみたい方。外出先での軽作業や勉強で、バッテリー残量を気にせず集中したい方。そして、別売りのアクセサリーでPCライクな使い方やクリエイティブな活動にも挑戦したい方。

POCO Pad M1は、そんなあなたの多様なニーズに応え、日々のデジタルライフを「Play to the max」へと引き上げてくれること間違いなしだ。特に早割期間は絶対に見逃せない。この機会に、新しいタブレット体験を始めてみてはいかがだろうか。



