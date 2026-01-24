望月理恵が京浜東北線でぶらり途中下車の旅
2026年1月24日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京浜東北線の旅。
旅人は、望月理恵。
京浜東北線
京浜東北線は埼玉県の大宮駅から、神奈川県の横浜駅までの全長59.1kmを36駅で結びます。
埼玉・東京・神奈川の一都二県を走る便利な通勤電車として首都圏在住の人にはお馴染みの路線です。
今週の旅人：望月理恵
1972年2月8日生まれ 兵庫県出身。
2004年から17年間、日本テレビ「ズームイン！！サタデー」の司会をつとめ2022年3月に番組を卒業。
2021年からは所属事務所の取締役もつとめている。
おじゃましたところ
東京駅明治生命館
浜松町駅韓国うどん ミル
大井町駅わわCHATTYYCAFE SCHAFT
蒲田駅直して可愛い金継ぎ屋
横浜駅Mr.Gentleman 〜Neo Japan Dining〜 横浜店
明治生命館（東京駅）
国の重要文化財に指定されるオフィスビル。リニューアルを経て昭和の激動期を乗り越えた歴史の薫りを追体験できます。
【最寄駅】京浜東北線「東京駅」から徒歩5分
【所番地】東京都千代田区丸の内2-1-1
【開館時間】
＜重要文化財 一般公開＞9:30〜19:00（最終入館18:30）
＜明治安田CAFE 丸の内＞10:30〜18:30（最終注文18:00）
【休館日】
＜重要文化財 一般公開＞月（祝休日の場合は開館 翌平日休館）
＜明治安田CAFE 丸の内＞月・火
※その他、臨時休館・開館時間の変更の場合もあります。
詳しくはホームページをご覧ください。
【ホームページ】https://www.meijiyasuda-v.jp/about/meiji_seimeikan
韓国うどん ミル（浜松町駅）
韓国・済州島の人気店でレシピを学んだ店主が作る日本初上陸の韓国うどん・カルクッス。麺から自家製にこだわる本場の味です。
【最寄駅】
京浜東北線「浜松町駅」から徒歩16分
都営三田線「御成門駅」から徒歩2分
【所番地】東京都港区新橋6-2-8
【電話番号】03-3438-0123
【営業時間】
＜平日＞11:00〜14:30（L.O. 14:00）／ 17:30〜22:00（L.O. 21:00）
＜土曜＞11:00〜14:30（L.O. 14:00）
【定休日】日・祝
わわCHATTYY（大井町駅）
人懐っこい“会長”こと、看板猫「とらちゃん」に癒されながら、全国の作家さんからセレクトした雑貨選び。幸せな時間に包まれます。
【最寄駅】
京浜東北線「大井町駅」から徒歩8分
大井町線「下神明駅」から徒歩1分
【所番地】東京都品川区二葉1-11-25
【電話番号】080-7155-0022
【営業時間】
＜平日＞13:00〜20:00
＜土日祝＞11:00〜19:00
【定休日】火・第2水曜（祝日の場合は営業）
【ホームページ】https://www.ooobase.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/wawachattyy
CAFE SCHAFT（大井町駅）
備長炭で3時間じっくり焼き上げる壺焼き芋は蜜がたっぷり！注文ごとに豆を挽いて抽出するこだわりのコーヒーとの相性抜群！
【最寄駅】京浜東北線「大井町駅」から徒歩4分
【所番地】東京都品川区南品川6-18-28
【営業時間】12:30〜18:00（L.O. 17:30）
【定休日】月・木・不定休あり
※詳しくはInstagramをご覧ください。
【Instagram】https://www.instagram.com/cafeschaft
直して可愛い金継ぎ屋〈金継ぎ師 深澤朋実さん〉（蒲田駅）
アトリエ兼教室。多彩な色使いと“呼継ぎ”による鮮やかな手仕事。お好みの金継ぎによる修理依頼も受け付けています。
【最寄駅】
京浜東北線「蒲田駅」から徒歩8分
京急本線「京急蒲田駅」から徒歩6分
【所番地】東京都大田区蒲田4-33-12 オグロハイツ103
【ホームページ】https://kintsugi-drop.jimdofree.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/tomomi.fukazawa
【備考】
アトリエ・金継ぎ教室・ワークショップの開催日時については、
ホームページまたはInstagramをご覧ください。
Mr.Gentleman 〜Neo Japan Dining〜 横浜店（横浜駅）
新感覚のダイニング居酒屋。架空のオーナー・Mr. Gentlemanが見つけてきた少し異質でユニークな料理名は会話の肴にもピッタリ。
【最寄駅】
京浜東北線「横浜駅」東口から徒歩5分
みなとみらい線「新高島駅」から徒歩1分
【所番地】神奈川県横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー 1F
【電話番号】050-5448-6294
【営業時間】
＜平日＞11:30〜23:00（料理L.O. 22:00／ドリンクL.O. 22:30）
＜土日祝＞11:00〜23:00（料理L.O. 22:00／ドリンクL.O. 22:30）
【定休日】不定休 ※Instagramをご確認ください
【ホームページ】https://mr-gentleman-yokohama.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/mr.gentleman01/