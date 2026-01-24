『モトカレマニア』や『臨死！！江古田ちゃん』などの代表作で知られる漫画家の瀧波ユカリ氏が、ニュース番組『わたしとニュース』に出演。番組で取り上げた「女子マネージャー論争」についての視聴者からのコメントに、瀧波氏が反論する場面があった。

【映像】“女子マネ論争”コメントを瀧波氏がバッサリ斬る

番組では、女子マネージャーをめぐり、SNSで「朝食くらい自分で作れ」「辞めたいのに後任連れてこないと辞められないらしい」「本当に廃止にした方がいいよね」といった論争が起きていることを紹介。

視聴者からは「じゃあ部活に女子いらないね。入部しないでね？」といったコメントが寄せられた。これに瀧波氏は「短すぎるし意味がわからない。あと、誰？全体的にわからないからいっかな」と冷ややかに応じた。

続いて「女子マネじゃないとテンション上がらないからよ」というコメントが紹介されると、「これは男の子に対して失礼。男子にも女子にも、人類全体的に失礼なので。あなたがそうなだけよ。あなたがずっと女子マネ、女子マネって考えてテンションを上げて。そういう人生を送るのは構わないけど、こっちを巻き込まないで」と不快感を露わにした。

また、「いい大人が議論するほどのことではない」という意見に対しては、「うん、オールマイティークソコメントですね。いろいろなところでこのオールマイティークソコメントを発して、人生を消費していってほしいなと思う。あと番組を見るの向いていないと思う」とバッサリ。

「こういう時代遅れの亡霊たちには退場してもらわなきゃいけないんですよ。生まれ直してほしいですね」（瀧波氏）

一方、女子マネ論争の中で瀧波氏が提案したマネジメント部の設立に対し、「マネジメント部おもしろい！」といったポジティブな感想もあった。これに瀧波「ちゃんと受け取ってくれている人もこうやっていて素晴らしい」と笑顔で語った。

（『わたしとニュース』より）