貪欲にトップを狙う姿勢がズバリとハマった選択だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月23日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）が、あえて一度アガリ牌を見逃した後、トップ目から直取りに成功。一時、逆転でトップ目に浮上するファインプレーを披露した。

【映像】予想外の見逃し！たろう、狙い通りのトップ目から直取りの瞬間

たろうと言えば「ゼウスの選択」とも呼ばれるように、まるで神の視点で打っているかのような、周囲の想像を超える選択をすることで知られる実力者。さらに一度攻撃に回ると、圧倒的なパワーで押しまくり相手の点棒を次々と奪っていく恐ろしさを持っている。

そんなたろうがファインプレーを見せたのが終盤、南3局1本場。3万800点の2着目だったたろうは、3万3400点持ちのトップ目、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）を追っていた。序盤から場風の南をポン、6巡目に4・7筒待ちであっさりテンパイ。8巡目、ラス目のU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）から4筒が放たれ、これでロンアガリと誰もが思った。

ところがたろうからは、この4筒でアガらずにスルー。ファンも「え？」「まじ？」「？？？」と困惑した。すると14巡目、黒沢がタンヤオ・赤・ドラ2の満貫が狙える状態から3筒をポンしてテンパイ。ここで出てきた4筒に、今度こそたろうがロンの声をかけた。

これにより、タンヤオのみの1000点（＋300点、供託1000点）ながら、直取りしたことで黒沢を抜いてトップ目に浮上。トップをとにかく取ろうという貪欲さが生んだ好プレーに「さすがっす」「これはいい！見ててよかった！」「おお選択成功やん」「ゼウスの選択だ」と盛り上がっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

