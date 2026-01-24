冬の雪山で驚きの姿に変身したビションフリーゼに「ポンデリングw」「飼い主が悲鳴あげちゃうやつ」などの反響が寄せられた。

【映像】雪山での姿（全身）

まるで、ぬいぐるみの様な可愛さのビションフリーゼのろくくん（2歳）。しかし、冬の雪山では、顔中が丸くて白いものでビッシリと覆われ、まるで別の生き物のようになってしまっている。一体なにがあったのか…。雪が降った日、ドッグランにやってきたろくくんは、なぜか全身を雪にこすり付けていた。 すると、雪玉が顔中にびっしり!まるで雪山に住む怪物のようなとんでもない姿になってしまったのだ。

普段から陽気で怖いもの知らずなろくくんは、大好きな雪が積もると顔をこすり付けていつも雪男のような姿になってしまうんだそう。実は、顔に付いた雪玉、なかなか取れないんだそうで、一つ一つ砕くか、シャワーで溶かすしかないんだとか…。飼い主は「これ以上付けないでと思いつつ、ろくが楽しそうにしているので仕方がないかという気持ちの板挟み状態でした！」と話している。

視聴者からは「ポンデリングw」「飼い主が悲鳴あげちゃうやつ」「楽しそうで何よりw」などのコメントが寄せられた。

（『ABEMA Morning』より）