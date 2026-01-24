フリーアナウンサー有働由美子（56）が、23日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜午後3時30分）に出演。スマホの機能をめぐる失敗談を語った。

この日のテーマは「全然知らなかった」。有働は「今さらっていうのいっぱいあるよね。そんなことあったん？みたいなね。携帯の機能なんかしょっちゅうそうですよね」とスマホの新機能に困惑している様子。「なんだっけ、ピッて。エアドロップか。エアドロもかなり最近だったので」と明かした。

iPhoneなどのアップル製品の間で、ワイヤレスでデータのやりとりができる機能のことだが「『エアドロでいいじゃないですか』って言われた時に、言われた相手に『え、何？』って聞きづらい、聞きたくない相手だったから。『ああエアドロにしようか』って」と理解しないままやりとりに参加。「みんなが集まってきて携帯出してるから、そのまま出したら全然エアドロされなかったんですけど。されたことにしました」と苦笑した。

現在はエアドロップを使いこなしており「今はもう、こちらから言う感じで。エアドロ？LINE？どっち？みたいな感じで」と得意げ。一方で、当時その場でやり方を確認しなかったことについては「大体の場合素直に聞くんですけど、こいつにマウントとられるの嫌やなっていう変な意地がね。まだ若かりし頃ありました」と振り返っていた。