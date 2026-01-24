漫画家・久米田康治『葬送のフリーレン』イラスト描きファン衝撃「デザイン天才すぎる」「凝ってるなぁ」
アニメ『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、人気漫画『さよなら絶望先生』『かくしごと』作者・久米田康治が描いた『葬送のフリーレン』第2期放送記念のイラストが公開され、ネット上で話題になっている。
【画像】独特な絵のタッチ！久米田康治が描いた『葬送のフリーレン』イラスト
イラストは、作品を象徴するアイテムとともにフリーレンが描かれており、幻想的な一枚になっている。これにファンは「このデザイン天才すぎる」「いい感じに仕上がってますね」「絶望先生の扉絵のようなデザイン しっかりと登場人物の要素が盛り込まれてる」「確かにこれは意匠が凝ってるなぁ。各キャラクターの武器とか印象的なアイテムが散りばめられていて、１枚のカードになってるのが凄い」などの声をあげている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
