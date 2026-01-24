女優の鈴木保奈美の姿をキャッチしたのは、2025年12月下旬のこと。都内にある商店街でドラマの撮影がおこなわれていた。

「この日は小雨が降っていましたが、鈴木さんの後ろから女優の松本若菜さんが追いかけるように歩くシーンの撮影をしていました。商店街を過ぎると2人はそのまま傘をさし、踏切が開くまで待つ場面でした。スタッフは商店街を歩く通行人に『ドラマの撮影でお邪魔しています。ご迷惑をおかけします』と声をかけていましたよ。

鈴木さんは、撮影の合間にスタッフと真剣な表情で何度も打ち合わせをしていました。隠しきれない “名女優オーラ” に、周りも圧倒されていました」（近隣住民）

今回のロケは、今春放送予定のNHKドラマ『対決』の撮影現場だった。

「月村了衛さんの同名小説（光文社）が原作で、実写ドラマは全5話の予定です。ある医大が入試の採点で、女子の点数を意図的に下げているという噂を耳にした新聞記者役の松本さんが、医大の理事役の鈴木さんと対決しながら真相に近づいていくストーリーです。

主演の松本さんは、番組の公式サイトに『女性が一時的に職場を離れる時期があったとしても、長い目で見れば女性が社会にもたらす力はとても大きい。私はそう信じています。この作品を観てくださる方の心に、小さくても何か残っていただけるなら、菊乃を演じる私自身にとっても大きな誇りです。ぜひご覧ください』と意気込んでいました」（テレビ関係者）

鈴木保奈美といえば、1984年、高校在学中に井森美幸がグランプリに輝いた第9回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞。1991年のドラマ『東京ラブストーリー』（フジテレビ系）が大ヒットして、一躍人気女優の仲間入りを果たした。

「トレンディ女優の1人として一世を風靡した一方、プライベートでは、1998年にとんねるずの石橋貴明さんと結婚し、3人の娘を出産。2008年に復帰するまで10年近く表舞台から姿を消していましたが、復帰後も女優として活躍しています。

石橋さんとは2021年に離婚を発表しており、子育ても一段落した現在は、より仕事に専念できる環境かもしれません。昨年12月には、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の最終話が配信され、芸能事務所の冷酷な社長を演じた鈴木さんの演技が『怖すぎる』と話題になりました。『東京ラブストーリー』の放送から35年ほど経ちましたが、現在も第一線で活躍していますね」（芸能記者）

年始には、箱根駅伝の観戦を自身のInstagramで報告していた鈴木。熱いレースを目の前で応援し、新たなエネルギーを得た鈴木は、今年も注目されることになりそうだ。