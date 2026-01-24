11万円オフはお買い得すぎ！ Roborockのフラッグシップモデルロボット掃除機がAmazonスマイルセールでお得に
Amazonでは、1月22日（木）9：00から1月27日（火）8：59まで「Amazonウィンターセール」を、1月27日（火）から2月2日（月）23：59まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。
ロボット掃除機で人気のRoborockが販売するフラッグシップモデル「Roborock Saros10R」は、41％オフの159,800円（税込）で販売されています。
8way全自動ドック付きでお手入れも簡単！ フラッグシップモデルが11万円引き
Roborock Saros10Rは、Roborock史上最薄となる、高さ約7.98cmの薄さを実現したフラッグシップモデル。本体の前後に3D ToF（Time-of-Flight）のナビゲーションセンサーをもとにした「StarSight 自律システム2.0」を搭載し、108種の障害物を認識・回避しながら、家具下の狭い場所にも侵入して掃除できるといいます。
薄型ながら吸引力は20,000Paと強力で、ペットのトイレ砂などの大きなゴミから微細なハウスダストまで吸い込むパワフルさ。デュアルメインブラシと四隅を自動検知して伸びる非対称サイドブラシは、髪の毛やペットの抜け毛を中央に集め、毛絡みが起こりにくくなっているとのことです
また、壁を検知すると壁際0.0mmまで近づいて磨く水拭きモップも搭載。最大200回転／分の高速回転と一定の圧力で、床にこびりついた汚れを壁際の隅まで拭き取ります。水拭きの水量は30段階で調整可能です。
さらに、カーペットを検知すると自動でリフトアップ。モップやブラシを最大10mm持ち上げ、床以外を濡らすことなく掃除してくれるそうです。また、前輪を自動で持ち上げることで、玄関や和室の段差など最大4cmの段差も乗り越えられるとのこと。
加えて、フラッグシップモデルらしく全自動ドックも付属。ゴミ収集、モップの洗浄／乾燥／給水／洗剤投入、高速充電などをすべて自動で行うほか、洗剤補充は約3か月に1度でよく、約60日分のゴミを収集してくれるため、毎日のお手入れも最小限に抑えられそうです。
ペット見守り機能も搭載。リアルタイムでのビデオ通話や、写真撮影、留守中の居場所の捜索、ペットに近づいたときにはブラシを停止するなど、ペットのいるご家庭にもうれしい機能が盛りだくさんです。
Roborockでは、ほかにも多数のロボット掃除機がセールになっています。新に購入を検討している方も、買い換えを検討している方も、この機会にぜひチェックしてみてください！
