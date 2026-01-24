まだ足りない！？ ドジャースがワールドシリーズ３連覇に向けて今オフも大型補強を敢行した。

ＦＡ市場の目玉だったカイル・タッカー外野手（２９）で外野の不安を和らげ、最大の懸案だったブルペンを安定させるため、守護神のエドウィン・ディアス投手（３１）も戦列に加えた。いずれの補強も球界内に衝撃を与えたが、米スポーツサイト「ブリーチャーリポート」は２３日（日本時間２４日）、各球団の「欲しいものリスト」を特集した中でドジャースは「影響力のある先発投手」と「試合終盤を任せられるもう１人の救援投手」を挙げた。

ただでさえスター選手を揃えるとあって「これ以上の補強は不要にも思える」としつつも「もう一人のエースを加えれば、その勢いは本物になる」と分析。具体的な解決策としてはタイガースのエース左腕で、２年連続でサイ・ヤング賞を獲得しているタリク・スクバル投手（２９）をトレードで獲得することだといい「ドジャースらしい動き」と伝えた。

さらに、犧廼守護神瓩加わったブルペン陣についても「ディアスがドジャースの救援陣で唯一の新戦力だという事実は少々不安を覚える。これはタナー・スコット投手（３１）らに２０２６年の復活を期待していることを意味し、かなり大きな賭けと言える」と指摘した。

最終段階に入った移籍市場で、常勝軍団がさらなる動きを見せるのか。キャンプインを前に、ドジャースのフロントが繰り出す次の一手に注目だ。