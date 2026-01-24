「ドリステ」M!LK佐野勇斗の役柄が話題「ある意味メンバー全員登場」「現実世界とリンクした」
【モデルプレス＝2026/01/24】俳優の中村倫也が主演を務めるTBS金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の第2話が、23日に放送された。M!LKの佐野勇斗の登場シーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指すK-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に選ばれたのは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤ。ドラマ出演だけなく楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信などの活動を行う。
NAZEが出られるライブイベントを見つけるため、必死で飛び込み営業に挑むマネージャーの遠藤水星（池田エライザ）だったが、連戦連敗。レコード会社に勤める同級生・レイナ（渋谷凪咲）を頼るが、回ってくる仕事はライブ会場の裏方、ビラ配りなどだった。
NAZEがスタッフとして入ったライブ会場で、アトとキムゴンが食事を届けた楽屋には「遅いよ〜お腹すいた」と駄々をこねるアーティスト役の佐野勇斗（M!LK）の姿が。実際のグループ衣装に身を包んでおり、会場自体も「M!LK CONCERT TOUR 2025 “M!X”」仕様で、M!LKのグッズやパネル、旗などが並んでいた。
佐野の登場シーンに、SNSでは「ある意味メンバー全員登場」「見覚えある現場」「まさかの本人役ってこと？」「想像以上にまんまM!LK」「現実世界とリンクした」と盛り上がっていた。（modelpress編集部）
