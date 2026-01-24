中国人民大学で行われた「若手漢学者と中国・諸外国の文明間の学び合いに関する国際シンポジウム」。（１月９日撮影、北京＝新華社配信）

【新華社北京1月24日】中国教育部中外語言交流協力センターと中国人民大学（北京）が共催する「若手漢学者と中国・諸外国の文明間の学び合いに関する国際シンポジウム」がこのほど、同大学で開かれた。25カ国・地域から研究者100人余りが集い、国境を超え、古今に通じる文明の対話が繰り広げられた。

中国人民大学哲学院の博士課程で学ぶドイツ人、モーリッツ・クールマン（中国名:谷民徳）さんは「北京アマツバメ（アマツバメ北京亜種）は毎年、南アフリカと中国北方を行き来し、一つの空に縛られることなく、二つの帰属先を持っている。若手漢学者はアマツバメのように現実に即し、鋭い感性で観察し、誠実に表現しながら文明間を行き来し、その礎を築くべきだ」と述べた。

今回のシンポジウムでは、若手漢学者らが漢学研究への情熱を次々と語った。文明の相互学習の中で「アマツバメ」や「懸け橋」としての役割をいかに果たすか、漢学研究の革新的発展をどのように促し、中国と諸外国の文明の交流と学び合いをいかに促進していくかについて、活発な議論が交わされた。

「若手漢学者と中国・諸外国の文明間の学び合いに関する国際シンポジウム」で講演する中国人民大学哲学院博士課程のドイツ人学生モーリッツ・クールマンさん。（１月９日撮影、北京＝新華社配信）

会期中には、中国人民大学や復旦大学、南京大学、武漢大学、北京外国語大学など多くの大学の外国人学生と専門家・学者らが、「中国の貧困削減実践における中華文化と知恵」「考古学的視点から見たシルクロード文化交流」「礼楽精神の人類運命共同体への貢献」などのテーマを巡って意見を交換。多様な文化的視点から異文化間における中国の知恵の価値について読み解いた。

同イベントでは、中国人民大学設立の「グローバル若手漢学者センター」が正式に発足した。世界の若手漢学者に向け、学術の研究・議論、資源の共有、交流・協力を一体化した国際的学術プラットフォームを構築し、漢学研究手法の革新と理論体系の整備を後押しすることを目指す。（記者/鮑赫、魏夢佳）

「若手漢学者と中国・諸外国の文明間の学び合いに関する国際シンポジウム」に出席した外国人若手代表。（１月９日撮影、北京＝新華社配信）