鈴木仁が写真展『zjine展』開催 “撮る側と撮られる側”2つの視点で構成 友人・見上愛らの写真も
モデルで俳優の鈴木仁（26）が、2月12日から14日に東京・SPACE BANKSIAにて写真展『zjine展 -Unscripted-』を開催することが決定した。
【写真】写真展『zjine展』を開催する鈴木仁のショット
今回で4回目の開催となる同写真展は「Unscripted」というテーマをもとに、日頃からモデル・俳優として演出された世界にいる鈴木が、風景やありのままの姿を切り取ることで“演出を介さない”独自の世界観を表現した。
同写真展は2軸構成となっており、ひとつ目の軸では鈴木がカメラマンを担当し、プライベートで親交の深い友人たちをゲストに迎え、山梨県西湖で撮影を実施。ゲストには、主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』の放送が今春に控える俳優の見上愛、自身が企画・主演を務める映画『ROPE』が注目を集めた俳優・モデルの樹、数々のランウェイショーや企業広告に出演するモデル・俳優のTsugumiの3名が参加し、山梨県西湖を舞台に、鈴木が普段見ている友人たちの姿を撮り下ろした。
そして、ふたつ目の軸は、写真家・映像作家として多様なクリエイティブシーンで活躍している増田彩来氏が担当し、長野県松本市を旅する鈴木の様子を撮影。純粋に旅路を楽しんでいる姿や貴重な寝起き姿など、ありのままの姿を展示する。
展示デザインには、全国各地にてアートから郷土資料の展示まで幅広く手がける山際悠輔氏をキュレーターに迎えている。
また、鈴木がセルフプロデュース＆ディレクションを務めるフォトブック『zjine（ジン）』や、オリジナルグッズの販売も予定されている。写真展会場では、『zjine』に収まりきらなかった未公開の写真も多数展示予定で、ここでしか味わえない空間が楽しめる。
さらに、2月11日・15日には、鈴木本人が在廊して『「zjine」サイン会』を開催することも決定。そのほか、写真展の開催期間中のいずれかの日程でも在廊を予定している。詳細は、鈴木の公式サイトおよびSNSで確認できる。
