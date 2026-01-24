元「モーニング娘。」の石黒彩（47）が24日までに自身のインスタグラムを更新。脳腫瘍を公表し治療を続ける夫、ロックバンド「LUNA SEA」のドラム・真矢（56）への思いをつづった。

「1月13日は旦那さまの誕生日でした」と真矢が56歳の誕生日を迎えたことを明かし、「フルーツいっぱいのパンケーキしたよ〜 パンケーキ見えないくらいオーダーしたクッキーがおっきかったwww」とプレートの写真を公開した。

「お気に入りの写真を組み合わせて メッセージ入りでオーダーしたんだ 実は去年、もオーダーしたんだけど もったいなくて食べられない?ってなって しばらく飾っておいたのね。だから今回 クッキーがフルーツとかクリームにぎりっぎり触れないようにしてるwww（クリームとか付くと傷みやすいかなと思って）」と石黒。「ちなみに土台作ってあってパンケーキにも触らないように クッキーは自立させてる そこ頑張った いつも壁に去年のお気に入りに写真をいっぱい貼るよ これ製作してるときめ〜っちゃ楽しい」とつづった。

「旦那さまへ 生まれて来てくれてありがとう」「#誕生日」「#お祝い」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「家族愛、尊敬してます」「これからもずっと真ちゃんをよろしくお願いします」「これからも家族皆んなで幸せになってね」などの声が寄せられている。

真矢は昨年9月8日に自身のSNSで、めまいで転倒後に立てなくなり、医療機関で検査を受けたところ脳腫瘍と診断されたことを公表。2020年には大腸がんのステージ4を宣告され、これまで7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を受けながらライブ活動を続けてきたことも明かした。

昨年11月に開催された約7年半ぶり主催フェス「LUNATIC FEST. 2025」初日にサプライズ登場。車いすを使わずに歩く姿に涙するファンの姿もあった。56歳の誕生日となった今月13日、Xで「頑張って元気になります！本当にありがとうございます」とファンに呼びかけていた。