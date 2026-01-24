かまいたち、東京進出前“レギュラー7〜8本”時代のギャラ明かす→今の大阪の若手勢は「あぁ〜」と余裕の反応
きょう24日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）では、大阪の若手芸人事情が語られる。
【写真】かまいたち、ダブルヒガシ、豪快キャプテン、カベポスターが集合
「大阪若手バスツアー！勢いある若手と絡んだらおもろい、知らんけど」と題し、かまいたち（山内健司、濱家隆一）が、ダブルヒガシ（大東翔生、東良介）、豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）、カベポスター（浜田順平、永見大吾）をゲストに迎え、ロケバスの中でトーク。
かまいたちは、若手芸人向けの劇場の出番について、かつてはファン投票や劇場審査などを経てクラスが入れ替わる熾烈な「ピラミッド型ランキングシステム」が採用されていたと振り返る。対する現代のシステムについて、ダブルヒガシ・大東は「ドーナツ型」だと説明。「（芸人の）入れ替えがない」というその謎めいたシステムに、かまいたちは「どういうこと!?」と目を丸くする。
また、濱家は「配信ライブとか売れるんやろ？」と質問。「平日の公演は基本的には配信（がメイン）」と答えるダブルヒガシ・東に、濱家が「めっちゃもらってるんちゃうん？」と若手の金銭事情に切り込む。すると、東が「給料はエグいぐらいもらってる」と即答。若手勢全員が「余裕でメシ食えてます」とうなずき、かまいたちは面食らう。
そこで山内が自身の若手時代を振り返り、東京進出前の番組レギュラー7〜8本を抱えていた時代で「月収70万円くらい」と当時の収入を告白。すると若手勢は「あぁ〜」と余裕の反応を見せ、すでにその額に到達した経験があると挙手。関西若手芸人のリアルな懐事情に、山内が「めっちゃ変わってる、ギャラが！」と仰天する。
ほかにも、大阪・中崎町のゲームセンターへ移動してのレトロゲーム対決をはじめ、かまいたちが若手芸人の拠点「よしもと漫才劇場」のイベントにサプライズ出演することになる。
