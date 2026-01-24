羊文学が、昨年開催した日本武道館公演を収録したライブ映像商品『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ （Right now, right here.）” at 日本武道館』を4月1日にリリースする。

本公演は、過去最大規模のアジアツアーのファイナル公演として行われたもの。「光るとき」や「more than words」「声」、そして武道館ライブの2日前にリリースされた最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』収録の新曲を含む、全20曲が完全収録される。

初回生産限定盤にのみ、ディスク2として初のヨーロッパツアーの旅の記録映像（Blu-ray）とオリジナルグッズが付属。グッズデザインは後日発表される。

現在、商品の予約を開始しており、店舗別購入者特典のラインナップに加え、アジアツアーに関連するスペシャルグッズが当たる、早期予約申込者対象のプレゼントキャンペーンの詳細も発表された。こちらの特典デザインも後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）