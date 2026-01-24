拉致されたとみられるニコル・パルドさん/Sinaloa Attorney General’s Office

メキシコ市（CNN）メキシコ北西部シナロア州で今週、米国とつながりのある女性コンテンツクリエーターが行方不明になり、メキシコ当局が捜索を進めている。女性が白昼、銃を突きつけられて拉致される様子とみられる動画が拡散したことを受け、対応に乗り出した。

米テスラ「サイバートラック」のカメラで撮影されたとされる映像には、武装した複数の男が「ラ・ニコレット」ことニコル・パルドさんを別の車に無理やり押し込む瞬間が映っているように見える。

シナロア州の検察当局は行方不明者の情報を公表し、パルドさんが最後に目撃されたのは今月20日、州都クリアカンにあるイスラ・ムサラ地区でだったと明らかにした。

CNNは位置情報をもとに、拉致の様子を捉えたとみられる映像がイスラ・ムサラ地区で撮影されたことを確認した。

CNNは映像の真偽や映像が捜査対象になっているかを確認するため、シナロア州検察庁に問い合わせている。現在は回答待ちの状況。

メキシコのハルフシュ治安相は22日、パルドさんの失踪に関与したとされる車両を追跡していると説明。州当局から直ちに連邦政府へ報告があったと明らかにした。

ハルフシュ氏はシェインバウム大統領の定例記者会見中に発言し、「彼女が保護されるまで、詳しい情報を提供していく」と表明した。

本人のものとみられるインスタグラムのアカウントによると、パルドさんはクリアカンと米アリゾナ州フェニックスを行き来して生活していた。公的記録では、アリゾナ州フェニックスに住所があることが確認されている。

CNNはフェニックス警察にコメントを求めている。

シナロア州の検察によると、パルドさんは20歳。

パルドさんはオンラインでの存在感が大きく、インスタグラムに18万人以上、TikTokに14万5000人以上のフォロワーがいる。ユーチューブのチャンネルや、成人向けSNSのオンリーファンズのアカウントも持っている。

パルドさんの投稿は私生活の一面を紹介するものが多く、高級車を購入する場面や、地元の催しに参加した時の様子が捉えられていた。

地元のバンド「グルーポ・アリエスガド」が2022年に発表した民族音楽の曲「ラ・ムチャチャ・デル・サラド」にも登場しており、ユーチューブ上で2700万回あまり再生されている。

パルドさんの失踪は、シナロア州を含むメキシコ各地で女性に対する暴力が激しさを増す中で起きた。

検察の公式統計によると、シナロア州では25年、女性を標的にした殺人「フェミサイド」が72件発生。過去7年間で最多となった。これは24年の31件の倍以上に当たる。