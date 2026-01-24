TBS近藤夏子アナ、第1子出産発表 赤ちゃん写真投稿で「新米ママ頑張ります」
TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が2日、自身のインスタグラムを更新し、写真とともに第1子出産を報告した。
【写真】可愛い赤ちゃん！出産したTBS近藤夏子アナ
写真では小さな赤ちゃん顔の一部と手を見ることができ、「予定日よりもぐんと早く出産し 母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と説明。
「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。ありがとう 最強ママになります」とつづった。
続けて「そして、すべての助産師さんへ。心からお礼を言いたいです。皆さんがいなければ出産を乗り超えることはできませんでした。陣痛とんでもなかった。深夜の授乳も上手くいかなかっただろうし、日々の小さな不安を積み重ねて自信喪失していただろうし、今の私はもっとズタボロでした！！今回お世話になった方々をはじめ全ての助産師さんに多くの人が救われています。感謝しかないです」と関係者に感謝。
「なかなか思い描いていたマタニティライフ、出産とは程遠かったけれど今となっては辛かったことは目の前にいる可愛い我が子を見ると忘れてしまいます。でも落ち着いたらどこかで私の体験を話せたらいいな。長くなりましたが新米ママ頑張ります。自分は結構タフだと思っていたけれど比じゃないくらい大変！！！！！！！！！！！！！えいえいおーーー」と意気込んだ。
近藤アナは、1996年8月4日生まれ東京都出身。24年10月に結婚を発表、昨年11月に妊娠を報告し、同25日から産休に入っている。
