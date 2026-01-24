TBS近藤夏子アナ、第1子出産を発表 子どもの写真公開「幸せで涙が溢れます」
【モデルプレス＝2026/01/24】TBSアナウンサーの近藤夏子（29）が1月24日、自身のInstagramを更新。第1子出産を報告した。
【写真】出産発表・29歳TBSアナ、子どもの姿
近藤は「予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と報告。「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。ありがとう 最強ママになります」「そして、すべての助産師さんへ。心からお礼を言いたいです」と感謝をつづり、続けて「皆さんがいなければ出産を乗り超えることはできませんでした。陣痛とんでもなかった。深夜の授乳も上手くいかなかっただろうし、日々の小さな不安を積み重ねて自信喪失していただろうし、今の私はもっとズタボロでした！！今回お世話になった方々をはじめ全ての助産師さんに多くの人が救われています。感謝しかないです」と振り返った。
また、「なかなか思い描いていたマタニティライフ、出産とは程遠かったけれど今となっては辛かったことは目の前にいる可愛い我が子を見ると忘れてしまいます」「自分は結構タフだと思っていたけれど比じゃないくらい大変！！！！！！！！！！！！！」と伝えた。投稿では、近藤アナと思われる人物が子どもの手に触れる写真を披露している。
近藤アナは2019年、同局に入社。2024年10月、社会人になってから出会ったという大学の同級生との結婚を発表した。2025年11月、TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」（毎週月〜木ひる11時〜）にて妊娠を伝え、同月25日をもって産休入りしていた。（modelpress編集部）
◆近藤夏子、第1子出産
◆近藤夏子アナ、2024年に結婚
