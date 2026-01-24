SHINee・ミンホ、ファッション誌で色気あふれる“眼差し”披露！2025年を振り返り「充実した1年」

SHINeeのミンホが、飾らないのに深みのある魅力で視線を奪った。

ミンホは男性ライフスタイルマガジン『GQ KOREA』2月号の雑誌撮影に参加し、彼ならではの余裕ある雰囲気の中で感覚的なビジュアルを披露した。

【写真】ミンホ、“バキバキ”腹筋公開

公開されたカットでは、スーツからデニムまで多彩なスタイリングを完璧に着こなし、無表情の中でも際立つ芯の強い眼差しと色っぽい雰囲気、遊び心を感じさせるポーズで写真の完成度をさらに高めた。

（写真提供＝『GQ KOREA』）ミンホ

また、同日に行われたインタビューでミンホは2025年を振り返り、「『ランデブー』（原題）、『ゴドーを待ちながらを待ちながら』と、演劇も2本やりましたし、写真展『MEAN on sight』も開きました。そしてユーチューブも始めて、ソロツアーもして、アルバムも出して。自分がやりたかったことをたくさん実現できた、そんな充実した1年でした」と語った。

さらに、先月リリースしたシングルアルバム『TEMPO』で再び新たな変身を遂げたミンホは、「12月生まれなので、12月になるといつもたくさんの愛と応援をもらってばかりな気がして。僕からのプレゼントのように、この時期にアルバムやイベントを準備するようになったのが、今まで続いているんです」と明かした。

続けて「こうして皆さんと会える時間は、僕にとって本当に大切な意味があります。真心が伝わって、その真心を言葉にできる場、そして目と目を合わせて出会える場がとても重要だと思います」と、ファンへの深い愛情を表した。

（写真提供＝『GQ KOREA』）ミンホ

そんなミンホは、2月25日に日本でのニューシングル『Sunkissed』『Flawless』発売を控えており、今後も活発な活動を予告している。

なお、ミンホのさらなる雑誌カットとインタビューは、『GQ KOREA』2月号で確認できる。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンホ プロフィール

1991年12月9日生まれ。本名チェ・ミンホ。2008年にSHINeeのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインラッパーとボーカルを担当しており、俳優としても活躍。『メディカルトップチーム』『花郎＜ファラン＞』『ユミの細胞たち』といったドラマに出演し、アーティストにとどまらない人気を博している。実父はプロサッカーKリーグ2の忠北清州FCを率いるチェ・ユンギョム監督。ミンホ自身も芸能界屈指の万能スポーツマンとして知られ、K-POPアイドルが各種スポーツで競う類のバラエティ番組では毎回圧倒的な存在感を放っている。