too cool for schoolのリップが話題♡乾燥しないマット「スウェイリップベルベット」

韓国発コスメブランドtoo cool for schoolから、マットリップの概念をくつがえす新作「スウェイリップベルベット」が登場します。ベルベットのようになめらかな質感と洗練された発色で、唇を美しく彩る注目アイテム。韓国では高い評価を受け、日本でも待望のオフライン販売がスタートします。軽やかさと美しさを両立した一本で、毎日のメイクをアップデートしてみませんか♡

マットなのに乾かない新感覚

スウェイリップベルベットは、オイル感のないやわらかなベルベットマットテクスチャーが特長。唇にのせるとすっとなじみ、マット仕上げながら乾燥を感じにくい処方です。

軽やかな付け心地と高い密着感で、美しい仕上がりを長時間キープ。縦ジワも自然に整え、なめらかな唇印象へ導きます。

高発色カラーと優秀アプリケーター

カラーは、デイリーに使いやすいヌードベージュやローズ系を中心に全8色展開。

#01ヌードベージュ、#02ナッティーピンク、#03べべサーモン、#04バニーフラッシュ、#05ロージーオート、#07ミューティッドチェリー、#08ロゼブリーズ、#11ロースティングフィグが揃います。

オーバーブラーリングアプリケーターを採用し、輪郭を整えながら自然なボリューム感のある唇を簡単に演出できます。

日本上陸でさらに注目度アップ

その完成度の高さから、韓国最大級のヘルス＆ビューティーストア「オリーブヤング」リップカテゴリーにおいて人気ランキング1位※を獲得。

韓国国内で支持を集めてきた実力派リップが、日本でもバラエティショップにて展開されます。オンラインではQoo10公式ショップから購入可能。

※「オリーブヤング」リップカテゴリーランキング2025年9月12日基準

旬の唇を叶えるベルベットリップ

スウェイリップベルベットは、マットリップが苦手だった人にもおすすめしたい新感覚の一本。乾燥を感じにくく、軽やかな付け心地で、ナチュラルにも華やかにも表情を引き出してくれます。

価格は1,738円、内容量は3.3g。全8色展開で、自分らしいカラーがきっと見つかるはず♡毎日のメイクに、心地よさと洗練をプラスしてみてください。