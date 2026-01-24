3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。1分以内にすべてを完成させて、すっきりした快感を味わいましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、普段何気なく使っている言葉の中に、少し難しい熟語が混ざった絶妙なラインナップです。言葉の「頭」と「最後」を意識しながら、ぴたっとはまる響きを探してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□う
ほう□□
□□ごう

ヒント：特別ではない「ありふれた様子」や、スケジュールが合わない時の言葉を思い出してください

正解：ふつ

正解は「ふつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ふつ」を入れると、次のようになります。

ふつう（普通）
ほうふつ（彷彿）
ふつごう（不都合）

今回は、日常会話に欠かせない「普通（ふつう）」や、予定を確認する際の「不都合（ふつごう）」、そして「昔の様子を彷彿（ほうふつ）とさせる」といった少し硬い表現が並びました。同じ「ふつ」という音でも、漢字にすると「普」「彿」「不」と全く意味が異なるのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)