＜大相撲初場所＞◇十三日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】ファン困惑の唐突な“珍”決着

前頭十五枚目・朝紅龍（高砂）と前頭七枚目・欧勝馬（鳴戸）の一番で、唐突に決着がつく珍しい場面があった。190センチの大柄な欧勝馬が崩れる事態に「なんだ？」「珍しいですね」とファンが困惑する一方、解説の境川親方は「何かしたわけではなかったが妥当」と納得した。

立ち合い鋭く当たったのは小兵の朝紅龍。筋骨隆々な右手で突いて出ると、190センチの巨漢・欧勝馬は土俵際へ。窮地に立たされた欧勝馬がいなして回り込もうとするも、次の瞬間、足が流れて前屈みに崩れ手をついてしまった。唐突な決着に館内からはどよめきが沸き起こった。視聴者からも「ん？」「どした」「なんだ？」「珍しいですね」「気迫勝ち？」「決まり手なんだこれ」と困惑の声が相次いだ。

取組を受けて、ABEMAで解説を務めた元小結・両国の境川親方は「最後、欧勝馬がバランスを崩したのは、立ち合いからの朝紅龍の攻めが良かったからじゃないですかね」と指摘。「（欧勝馬は）反撃しようとしたんですけど、自分の足がついていかなかったですね」と続けつつ、「でもこれはやっぱり、立ち合いで朝紅龍が先手をとって前に圧力をかけながらいったから、欧勝馬もバランスを崩したんじゃないでしょうか」と分析した。

その後、勝負結果として“つき手”が発表されると、ABEMAで実況を務めた清野茂樹アナウンサーは「あ、勝負結果“つき手”を取りました。珍しいですね」と即座に反応。境川親方は「朝紅龍が何かしたわけじゃなかったですよね。（欧勝馬が）自分で手をついたような形ですから、つき手が妥当でしょう」と説明し、清野アナは「相撲の決まり手は82ありますが、それ以外に勝負結果というのがございます。そのうちのひとつ“つき手”を取りました」と補足した。

境川親方と清野アナの解説に、視聴者も「へーそうなんや」「お手つきなんだね」と納得。欧勝馬のつき手で勝利した朝紅龍は8勝目を挙げ今場所勝ち越しを決めた。敗れた欧勝馬は7敗目を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）