昨年１１月にＮＭＢ４８を卒業した小嶋花梨が２４日、ＭＢＳ「せやねん！」に出演、グループ卒業後、初めて届いた給与明細について赤裸々に話した。

番組では恵方巻きについて話題になった。小嶋は恵方巻きを食べるときは家族が唯一食事のときに静かになる時間だと明かし、仲の良さをうかがわせた。何を願うかを問われ、小嶋は「わたし、グループを卒業して初めてのお給料の明細が昨日、届いたんです」とお金の話になった。

共演者から「ＮＭＢを卒業後初めて？」と聞かれ、「はい」と返答。小嶋は「ドキドキ。パカッ」と両手で開く仕草を。少し間を置き、「冷や汗」と両手で汗が流れる仕草をした。笑いが起こり、トミーズ雅は「減ったん？減ったん？」と興味津々でツッコんだ。

小嶋は「思っていたより…思っていたより…思っていた金額じゃなかった」と明かして笑いを誘った。雅が「思っていた額の何割くらい？」と聞かれ、小嶋は「え？」と少し考えて「３分の１くらい」と返答。雅が「これは冷や汗や」と理解を示し、小嶋は「この後マネジャーさんと相談を」と内情を語った。