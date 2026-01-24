日本の所得税制では、汗水たらして働いた結果得られる「勤労所得」より、手持ちの資産を運用して得られる、いわゆる「不労所得」が優遇される傾向にある。 すなわち、日本の所得税は、基本的に、所得金額が高くなるごとに、所得区分ごとに段階的に高い税率が適用される「超過累進税率」が採用されている。給与所得等、働くことによって得られる「勤労所得」についても例外ではない。 他方で、預貯金、株式、債券といった金融商品・投資商品の保有・売買等により得られる利益である「資産性所得」については、適用される税率が基本的に一律15%（住民税と合わせて20%）にとどまっている。 このような制度設計は事実上、富裕層に対する税制優遇にあたり、不公平ではないのか、という批判は根強い。しかし、青山学院大学法学部教授（税法）で弁護士の木山泰嗣氏は、必ずしも一概に「資産所得への課税を強化すべき」とはいえないと指摘し、そのうえで、「マンションの転売」に対する課税を強化することが最も合理的であると提言する。 それはどういう意味なのか。木山氏が税法理論に即して解説する。（連載最終回／全3回） ※この記事は木山泰嗣氏の著書「ゼロからわかる日本の所得税制 103万円の壁だけでない問題点」（光文社新書 刊）から一部抜粋・構成しています。

以下の金融商品に対する「所得税」の「税率」は、所得税法の定める「税率表」（累進税率）が適用されるのではなく、基本的には「15％」の「比例税率」になっています（地方税である住民税の5％をあわせると20％）。

①預貯金等の利子（利子所得）

②公社債の利子、上場株式の配当（配当所得）

③株式などの譲渡益（譲渡所得）



所得税なのに、「累進性」は、ゼロなのです。

このようにいうと、「金融所得課税を、強化すべきだ」という議論になりがちです。しかし、企業への投資促進は、日本の経済の活性化のために重要です。そして、投資家は、常にリスクを負っていることも忘れてはなりません。

たとえば、米国株が長いスパンでみて上がり続けていることを前提にした、「長期分散の積立て投資」が推奨される時代です。しかし、運用により儲かる人がいる一方で、暴落した場合などのリスクは自己責任です。

他方で土地、建物、マンションなどの不動産の譲渡益（譲渡所得）については、「長期譲渡所得」（資産を取得してから5年を超えてからの譲渡）は「15％」（5％の住民税をあわせると20％）、「短期譲渡所得」（資産を取得してから5年以内の譲渡）は「30％」（9％の住民税をあわせると39％）の「比例税率」になっています。

なお、以上の数値（税率）には「復興特別所得税」（所得税の額の2.1％）は含めていません。

国力の底上げには「勤労所得」を伸ばすべきだが…

話題の「NISA（少額投資非課税制度）」の拡充で、株式投資の配当や譲渡益については、国民一人ひとりに「生涯の非課税枠」が与えられています。これは、老後資金に心配の多い国民の「資産所得」を倍増させようという政策です。

NISAの拡充は、「特例」としての「政策税制」です。このとき、国民の「所得倍増」は打ち出せず、「資産所得倍増」をスローガンに岸田政権（2021年11月～2024年10月）が導入しました。この政策の是非は、時間を経てから明らかになるでしょう。

いずれにしても、日本の国力を底上げするために重要なのは、本来的には「勤労所得」を伸ばすことであり、「資産所得」を伸ばすことではないはずです（NISAの実情として、海外投資が多いという指摘もあります）。

ただし、だからといって、一概に「資産所得への課税を強化すべき」ということにはなりません。株式などの投資は、企業活動の活性化のために不可欠な部分です。国内企業への投資であれば、日本国内の経済活動を支えるといえるからです。一方で、投資家もリスクを負いながら企業への投資をしています。

中古マンション価格の高騰問題

これに対して、いま日本では、「中古マンション価格の高騰」という問題が起きています。

かつてのバブル時代には、全国的な「土地の値上がり」が起きました。令和時代は、都心部を中心に「中古マンション価格」が異常なほどに上がっています。

いま多くの中古マンションの相場をみると、特に東京都23区では、築20年、築30年以上のものでも、当時3000万円程度（分譲価格）で販売されたものが、その2倍も3倍もする価格で売り出されています。

これは、不動産のインターネットサイトにある「IESHiL（イエシル）」と「SUUMO（スーモ）」を併用してみると、一目瞭然です。これは東京都23区のなかでも、特にブランド立地ではない地域の平均的な相場です。

新築時に3000万円だったマンションが、6000万円でも買えず、8000万円、9000万円はあたりまえというのが、いまの中古マンション市場です。これがブランド立地になれば、驚くほどに高額な価格が、築40年、築50年以上の中古マンションにもつけられています。数億円はあたりまえの世界です。新築ではなく、中古マンションの売出価格の話です。

円安による外国人投資家の日本のマンション市場への流入や、国内富裕層の相続税対策などが要因になっているといわれています。

新築マンションの平均価格が軽く1億円を超えているのは、資源高による「コスト・プッシュ型」が要因といわれています。調達コストが、新築価格に反映されてしまうからです。

しかし、新築マンションが高過ぎて購入できなくなったことや、新築マンションの供給戸数が減少し続けていることから、中古マンションが爆上がりになっています。経済産業省のホームページをみると、「高騰するマンション市場」という見出しのレポートが公表されているくらいです（2024年12月12日）。

投機目的の転売も、マンション価格高騰に拍車

さらに最近話題になっているのが、マンションの転売です。自分で住むためではなく、中古マンション価格が上がり続けているので、新築マンションをお金があまっている個人の投資家や業者が購入し、それを新築価格より高額な値段ですぐに売却する手法のようです。

1億円のマンションを購入して、1億5000万円で売却する。これが1年程度の短期で行われることが増えているといわれています。この売却益「5000万円」も、「累進税率」ではなく、「比例税率」の30％で課税されるだけです（短期譲渡所得）。

数億円の中古マンション市場も、活発といいます。数千万円、数億円の売却益を得ても「累進税率」の適用はなく、「長期譲渡所得」なら「15％」、「短期譲渡所得」でも「30％」の課税で済みます（税率は所得税を指します）。住む場所であるはずの「中古マンション」が投機対象として転売目的で購入され、本来の価値（実需）より市場価格が大幅に引き上げられているのです。

勤労によって得た所得では、「4000万円」を超えれば「45％」の課税があることとの「均衡」が問われるでしょう。

そもそも、居住用住宅の場合には、売却する場合に、そのときには課税をされない「買換（かいかえ）特例」や、譲渡益が出ても「3000万円」までは課税されないなどの「特例」もあります。これらは、国民の暮らしを守る「特例」です。国民が、生活のために実際に暮らしている住居について、住み替えを行う際の「税制」上の配慮だからです。

ところが、投機目的の転売は、国民が購入できるレベルの本来のマンションの市場価格が、ゆがめられる弊害を生じさせます。それなのに「特例税率」をそのまま放置することは、国民が生活のためにマンションを買う機会を奪うことと引き換えに、「富裕層」のマネーゲームに加担することになりかねないでしょう。企業の経済活動に投資をする場合と、大きな違いがあります。

マンションへの投機を抑制するための税制改正を

このように考えると、「資産所得」についてまず行うべきことは、「マンション価格」の正常化のための「税制改正」だと思います。

「応能負担原則」（※）を妥当させるためにも、不動産の譲渡益については、「租税特別措置法」の「特例税率」に「累進性」を導入するのも、一案になるかもしれません（円高に大きく変わった場合には、外国人投資家が撤退し、中古マンションの高騰問題は終息するかもしれません。しかし、こうした点は不透明なので、ここでは除きます）。

※税を負担する能力（担税力）に応じて税負担を行うべきという原則

現状の「比例税率」（長期譲渡所得15％、短期譲渡所得30％）の基本は維持するとしても、たとえば、不動産の「譲渡所得」については、1億円を超える所得の「税率」を引き上げ、「複数税率」を導入する方法が考えられます（たとえば、所得が1億円を超えると、税率が上がる「2段階税率」など）。これを転売に限定する方法もあります。

本来、「所得税」には「累進税率」が適用されるのですから、基本的な考え方には問題はないはずです。そして、「超過累進税率」の「本則税率」よりは緩和した「税率」にすれば、「特例」としての意味も保たれます。

バブル期には「地価税」があった

かつての不動産バブルは崩壊しましたが、当時は地価の高騰を抑制するために、平成3年（1991年）に「地価税」がつくられました。土地バブルの崩壊による地価の下落を受け、平成10年（1998年）から適用がストップされています。

このような「税制」が土地バブルの平成時代につくられていたことは、参考になるかもしれません。中古マンション価格の高騰と行き過ぎた転売を抑止するために、居住用ではない転売などについて条件を設定し、「特例税率」に「累進税率」を設けることは、1つの方法にはなるでしょう。

本稿では、税率についての試案も示しました。あくまでイメージとしての例です。大事なことは、働くことで得られる「所得」に、これ以上の増税をしないこと（国民が働いて所得を増やしたくなる「税率表」に見直しをすること）でしょう。

累進税率のつくる「所得段階」は「所得階層」ともいわれます。「段階税率」とはいえ、税負担が一挙に上がるラインとしての「壁」をつくります。人手不足がコロナ禍以降のインフレの原因であるという指摘もあるなかで、少子高齢化が加速する日本では、一人ひとりが働いて豊かな暮らしができるようになる、そんな社会を目指すべきでしょう。

すでに低賃金国といわれているのが、現在の日本です。国内の「給与所得者」のなかで相対的に1年の所得が高くなっただけで「控除」を減らしたり、過去の「所得階段」のままで累進性を維持したりしている場合ではないと思います。

■木山 泰嗣（きやま ひろつぐ）

1974年、神奈川県横浜市生まれ。青山学院大学法学部教授（税法）、同大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻主任。鳥飼総合法律事務所客員弁護士。2011年に『税務訴訟の法律実務』（弘文堂）で、第34 回日税研究賞（奨励賞）受賞。