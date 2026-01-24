1月23日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「ピュアな甘さを引き出すマシュマロメイク」が紹介されました。

【映像】蛯原友里が「今の時期にぴったり」と太鼓判！“アイドルメイクの神”が教えるふんわりマシュマロメイク

教えてくれたのは、ヘア＆メイクアップアーティストの夢月さん。

ナチュラルなのに作り込まれている、繊細でちょっぴりドーリーなメイクを得意とし、アイドルメイクの神として人気を集めています。

ベースとアイブロウは仕上げた状態でレッスンスタート。

まずはアイシャドウから。今回はこちらの3色をチョイスします。

初めに使うのはシアーなピンクカラー。

大きめのブラシで取り、アイホール全体にのせていきます。

最初にピンクみのあるカラーをまぶた全体にのせることで、トーンアップさせつつ内側からふんわり血色感のある目元にできるのだそう。

下まぶたにも同じ色をのせていきます。

次に使うのはモーヴピンク系のアイシャドウ。

ブラシに取って手で馴染ませたら、上まぶたのキワと涙袋全体に目尻からのせていきます。

目尻からのせることで、外側重心の柔らかい顔立ちになるのだそう。

発色具合を見ながら少しずつのせるのがバランスよく仕上げるコツです。

次に、同じカラーを斜めにカットされたブラシに取り、下まぶたの目尻の三角ゾーンに重ねていきます。

同じカラーを重ねることで、自然な陰影と血色感が出せるとのこと。

さらに、涙袋の影として入れていきます。黒目の内側から涙袋の影を作ると自然な仕上がりに。

さらに、色みが残ったブラシで涙袋を馴染ませるとより自然になるのだそう。

また、初めに使ったシアーなピンクカラーを小さいブラシに取り、薄く色づくくらいに黒目の幅より少し広めに涙袋にのせます。

続いてダークブラウンのアイシャドウ。今回はアイラインのように使っていきます。

小さめのブラシに取り、まつ毛の隙間を埋めるようにのせます。

アイシャドウでアイラインを引くことで、目力と柔らかい印象が両立するとのこと。

続いて、斜めにカットされたブラシに取り、目のカーブに沿ってアイラインを下げていきます。

これでアイメイクは完成。次にマットタイプのチークを塗っていきます。

まず上のハイライトカラーをブラシに取り、頬の高い位置に広めにのせていきます。

今度は下のチークカラーを黒目の下あたりを目安にポンポンと置くようにのせていきます。こうすることでふんわり血色感が出せるのだそう。

続いてはリップ。マットな質感で血色感のある色みをチョイスします。

リップブラシで唇全体に塗っていきます。マットでも軽い質感のリップを使うことで甘さと大人感が演出できるとのこと。

唇全体に塗れたら、上唇はオーバーリップにしていきます。このとき、口角のまわりはオーバーに塗らないことがポイント。

次に使うのがマットリップ。最初に塗ったリップと色みは同じまま、少しだけ濃いカラーを選びます。

リップブラシで唇の中央にのみ塗り、先ほど塗ったリップとの境目を馴染ませたら。

ピュアな甘さを引き出すマシュマロメイクの完成！

ふんわりピュアな雰囲気をまとわせた、絶妙に甘すぎない、今の季節にぴったりのメイク。ぜひ試してみて。

番組MCの蛯原友里さんは「今の時期にぴったりな、ふんわりとしたメイクでした。アイメイクはアイシャドウだけで仕上げてましたね。マットなものを3色レイアウトすることで、内側からじわっとした血色感が出てたし、さらにトーンアップしてて、まさにマシュマロメイクでした」とコメントしました。