【テニス速報】 全豪オープン 第7日 グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチ vs アナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソン
全豪オープン
大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチ] 2 - 1 [アナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソン]
全豪オープン第7日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス2回戦で、第16シードのグオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチとアナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンが対戦した。
第1セットはグオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチが6-1で先取。第2セットはアナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンが6-4で奪い返したが、第3セットはグオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチが6-2で制し、グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-24 10:32:04 更新