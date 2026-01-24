全豪オープン

大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日

開催地：オーストラリア メルボルン

コート：ハード（屋外）

結果：[グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチ] 2 - 1 [アナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソン]

試合の詳細データはこちら≫

全豪オープン第7日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス2回戦で、第16シードのグオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチとアナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンが対戦した。

第1セットはグオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチが6-1で先取。第2セットはアナスタシア パブリュチェンコワ / クララ タウソンが6-4で奪い返したが、第3セットはグオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチが6-2で制し、グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-24 10:32:04 更新