北海道・函館西警察署は2026年1月24日、自称函館市赤川に住む男（50）をホテル代を支払わず宿泊した詐欺の疑いで逮捕しました。



警察によりますと男は2026年1月20日から21日にかけて函館市大手町にある函館国際ホテルに宿泊し料金2万7811円を支払わずにホテルを立ち去った詐欺の疑いがもたれています。



男は1月20日午後3時前に1人でホテルにやってきて宿泊の予約をし、そのまま1泊2食のサービスを受けました。翌21日・午前10時のチェックアウトの時間になっても男がフロントに現れなかったことから、ホテルの従業員が宿泊していた部屋を訪れたところ、すでに男はいなかったということです。





21日午後0時45分ごろホテルの従業員から警察に「無銭宿泊をしたものがいる」と電話があり事件が発覚しました。警察が調べたところ21日午前9時15分前に男がホテルを後にする様子が防犯カメラに残されていたということです。その後男は1月23日に函館市内の別のホテルに再び現れ宿泊しようとしましたが、男の情報は近隣のホテル間で共有されており、このホテルの従業員が警察に通報したことで男が発見されその後逮捕されました。男は調べに対し、「ホテルで寝たいと思って、でもお金がなかったからお金を払わずに泊まった」と容疑を認めているということです。男は逮捕時、現金を数十円しか所持していなかったということです。警察では余罪も含めて調べを進めています。