ドジャース・山本由伸投手（27）が24日、NIKE HARAJUKUでナイキジャパンが開催したトークショー「WINNER'S MIND」に出演。球団史上初のワールドシリーズ（WS）連覇の大きなポイントとなった、WS第3戦での登板志願について振り返った。

1勝1敗で迎えたブルージェイズとのWS第3戦、5―5のまま延長戦に入り、ドジャースは計10人の投手をつぎ込んだ。延長18回、第2戦で9回105球を投げ、1失点完投勝利していた山本が志願してブルペンへ。結局、18回にフリーマンがサヨナラ本塁打を放って死闘に終止符を打ったため、出番はなかったが、献身的な姿勢がチームを鼓舞し、シリーズの流れを大きく変えた。

WS第3戦について「投げる気はありませんでした」と明かし「軽食でお寿司を食べましたし、コーヒーを飲んだりしてました」と振り返った右腕。「練習も試合前に済ませるんで。まあ、あとはもうチームメートの応援、試合応援するだけだったんで。リラックスじゃないですけど、気持ちは一つですけど、そういった感じで最初過ごしてて。で、試合が進んだらもうどんどんピッチャーいなくなってきたんで。周り見ても僕か、まあスネルかだったんで。スネルは翌々日先発だし、まあこれ多分、自分だなっていう」と覚悟を固めてブルペンへと向かった。

メジャー2年目の今季は12勝8敗、ナ・リーグ2位の防御率2・49を記録。2連覇を達成したワールドシリーズ（WS）は「中0日」で登板するなど3勝を挙げ、日本選手としては2009年の松井秀喜（ヤンキース）以来、16年ぶりとなるWSでのMVPに輝いた。献身的姿勢を最後まで貫き、チームに2年連続の歓喜を呼び込んだ。