オランダ１部アヤックスがイングランド・プレミアリーグの名門リバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航（３２）の獲得を検討していると、オランダ紙「テレグラフ」が報じた。

同紙は、アヤックスでフットボールディレクターを務めているマリイン・ベーカー氏が「経験豊富な６番（守備的ＭＦ）をターゲットにしている」と指摘し、イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドに所属するＭＦマヌエル・ウガルテ（２４）やアーセナルのＭＦクリスティアン・ノルガード（３１）とともに遠藤をリストアップし「加入を真剣に検討している」と伝えた。

アヤックスには日本代表ＤＦ板倉滉とＤＦ冨安健洋が所属。遠藤が加入すれば、日本勢とは連係面で不安はなく、チームにもすんなりと溶け込めるはず。何よりも対人に強く、インターセプト力の高い選手とあって守備力アップは間違いない。

その一方で遠藤もアルネ・スロット監督の就任後、出番が激減。今季はリーグ５試合で４１分しかプレーしていない。日本代表が臨む６月開幕の北中米Ｗ杯に向けて、コンディションや試合勘への不安もささやかれており、今冬の移籍市場でプレー機会のあるクラブに移ることを求める声も多く出ている。

移籍金は６００万ユーロ（約１１億円）とみられるが、レンタルとなる可能性が高いとみられている。移籍期限が迫る中、今後の動向が気になるところだ。