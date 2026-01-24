【ROPÉ PICNICのブルー】で透明感アップ！ 冬コーデが垢抜ける♡「きれいめトップス」

コーデがなんだか垢抜けない……。そんなときに頼りたいのが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のブルーアイテム。公式Instagramでも「重くなりがちな冬コーデにさりげない透明感をプラスしてくれる」と太鼓判の大注目カラーなんです。カーディガンやシャツ、ケーブルセーターなど、定番アイテムも色を変えるだけでグッと洗練見え。いつもの着こなしをさりげなく更新できそうな、冬の「きれいめトップス」をピックアップしました。

パールボタンでつくる軽やかなきれいめ感

【ROPÉ PICNIC】「スフレニットシリーズ パールボタンショートカーディガン」\3,293（税込・セール価格）

「もっちり、ふんわりタッチ」（公式オンラインストアより）が魅力のショートカーディガン。フロントのパール調ボタンが、シンプルな中にも華やかさをプラス。ショート丈だから、ハイウエストボトムスと好相性でバランス良くきまりそうです。ゆったりめのシルエットとドロップショルダーで、コンサバに寄りすぎないのも嬉しいポイント。ロンTにラフに羽織ってカジュアルにきめるも良し、ブラウスに重ねればオフィスでも好感度高めのスタイルになりそう。