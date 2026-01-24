四大陸選手権

フィギュアスケートの四大陸選手権は23日、中国・北京で女子フリーが行われた。ショートプログラム2位の青木祐奈（MFアカデミー）が145.98点、合計217.39点で逆転優勝。215.78点の2位・中井亜美（TOKIOインカラミ）、202.23点の3位・千葉百音（木下グループ）のミラノ・コルティナ五輪代表の2人とともに表彰台を日本勢で独占。海外記者も青木の会心の演技を称賛していた。

冒頭の3回転ルッツ―3回転ループのコンビネーションを決めると、その後も次々とジャンプを着氷。ステップ、スピンも細部まで表現力豊かに演じた。「ラ・ラ・ランド」に観客も拍手喝采。フィニッシュ後は握りこぶしを作り、初優勝が決まった瞬間に涙も見せた。

女子シングルのミラノ五輪代表では補欠となった青木。圧巻の演技にX上では海外記者からも称賛の声が上がった。米国の名物記者ジャッキー・ウォン氏は「驚きで顎が外れた。ユナ・アオキ、あなたは天からの贈り物だ」「これはものすごいスコアになる。彼女はキャリア最大の大会でキャリア最高の2つの演技を披露し、現世界銅メダリストを上回ろうとしている」と反応した。

カナダ紙「グローブ・アンド・メール」の元記者ビバリー・スミス氏は「ユナ・アオキのフリー『ラ・ラ・ランド』を再び見られた我々はなんて幸運なの？ しかも彼女は四大陸で優勝したのよ？ 個人的に今季最も好きなフリーの一つ」などと絶賛していた。

青木は「優勝できると思っていなかったので、とても今驚いていて、夢のようです」と場内インタビューでコメントしていた。



