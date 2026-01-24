フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２４日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

徳光さんは、今週、大ファン「巨人」の首脳陣とゴルフを行ったことを明かし「もう僕の本当に唯一の贅沢と言いましょうか。お願いしましてです来ていただきましてね。キャンプ前に首脳陣が集まることは、あんまりないそうなんですね。だから、割合と私がお声をかけさせてもらっておりますゴルフで集まって、それでキャンプに行くということで首脳陣のみなさんにも決して評判があるぐらいです」と明かした。

徳光さんは、阿部慎之助監督、橋上秀樹オフェンスチーフコーチと同組でラウンドしたことを明かし「２人にですね、今年のジャイアンツ端的に伺ったわけでありますよね」とし「そうしましたら、新生チャレンジャーだ、と。セ・リーグという戦場に新しく誕生した挑戦者…。そういう話が出ましたので私も年季が入ったジャイアンツファンとしまして阿部監督に申し上げたのは、巨人軍のサブタイトルに常勝軍団てのがあるけれども、今年はその看板を取り外した方がいいと思う」と提言したことを明かした。

その理由を「今年のジャイアンツは、球団史上初めて４番不在。というか４番が行方不明のチームだってことです。これまで４番はだいたい固定されているか。あるいは誰を４番に据えたらいいかってぐらい４番の候補がいたわけでございますけど、それが全くいないわけでありますね」とし「そういった中で、阿部監督は、じゃあ４番をどうするんであろうか？と伺いましたら、一応、今のところ、構想としましては、３番、５番に外国人選手。４番はリチャードも考えている、と」と明かした。

続けて阿部監督がリチャード内野手について徳光さんに「あれやこれや言うと重荷になってしまうタイプなんで自由にさせてみようと思う。そういう中でリチャードが４番の役割というものが何か？それをつかんでんでくれたらありがたい」と明かしたことを披露し「こんなお話を得ましたね」と徳光さんはリスナーに伝えていた。