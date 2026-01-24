【なだれ注意報】新潟県・新発田市、村上市、五泉市、胎内市、阿賀町、関川村に発表（雪崩注意報） 24日10:24時点
気象台は、午前10時24分に、なだれ注意報を新発田市、村上市、五泉市、胎内市、阿賀町、関川村に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・新発田市、村上市、五泉市、胎内市、阿賀町、関川村に発表（雪崩注意報） 24日10:24時点
新潟県では、風雪や大雪、高波、竜巻などの激しい突風、落雷、電線等への着雪に注意してください。下越、中越、上越では、なだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■三条市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■小千谷市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■加茂市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■十日町市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■村上市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■糸魚川市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■上越市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■魚沼市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■南魚沼市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■阿賀町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■湯沢町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意