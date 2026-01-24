これバッグに付けとくと便利！もうガサゴソ漁らない！キーホルダーみたいな100均小物入れ

ダイソーで見つけた『メッシュポーチ（丸）』が、とてもいい仕事をしてくれてお気に入り！リップクリームがぴったり収まるサイズ感のコンパクトな小物入れ。メッシュ仕様で中身が見やすく、必要なものをサッと取り出せて便利なんです！キーホルダー感覚でバッグに装着できるので、荷物をガサゴソ漁らずに済みます。

商品情報

商品名：メッシュポーチ（丸）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480780245

よく使うアイテムをサッと取り出せる！ダイソーの『メッシュポーチ（丸）』

バッグの中で細かいものが散らかりがちな筆者。よく使うアイテムを入れておく小物用のポーチは欠かせない存在です。

そんな中、ダイソーで良い商品を発見しました！『メッシュポーチ（丸）』をご紹介します。

このポーチはサイズがコンパクトで、日常使いしやすそうだと思い購入してみました。

丸いフォルムとメッシュ素材の組み合わせが特徴で、見た目はとてもシンプル。

メッシュ仕様なので中身が透けて見え、何が入っているかをすぐに確認できます。

バッグの中を探す時間を減らせるのは、忙しいときほどありがたいポイントです！

ボールチェーンが付いているため、トートバッグやリュックの持ち手に取り付けて使えるのも便利です。

小さいバッグを使う日でも、収納を少し増やせる点は助かります。

中身がよく見えて物を取り出しやすい！

サイズは、リップクリームがちょうど収まる大きさです。ポーチ自体も軽く、バッグに入れても重さを感じにくいです。

筆者はリップクリームとリフレッシュスティックを入れて持ち歩いています。

どちらもすっきり収まり、出し入れもスムーズです。中身が見えるので、「どこに入れたっけ？」と探すことがなくなり、必要なときにすぐ取り出せるようになりました。

有線イヤホンの収納にも使ってみましたが、バッグの中でコードが絡まることがなくなりました。

ポーチに入れておくだけで、取り出すときのストレスが減ります。

丸型なので、他の荷物に引っかかりにくい点も使いやすさにつながっています。

シンプルですが使い勝手が良く、毎日の持ち歩きに自然と取り入れたくなるアイテムでした。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。