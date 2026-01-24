これバッグに付けとくと便利！もうガサゴソ漁らない！キーホルダーみたいな100均小物入れ
商品情報
商品名：メッシュポーチ（丸）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480780245
よく使うアイテムをサッと取り出せる！ダイソーの『メッシュポーチ（丸）』
バッグの中で細かいものが散らかりがちな筆者。よく使うアイテムを入れておく小物用のポーチは欠かせない存在です。
そんな中、ダイソーで良い商品を発見しました！『メッシュポーチ（丸）』をご紹介します。
このポーチはサイズがコンパクトで、日常使いしやすそうだと思い購入してみました。
丸いフォルムとメッシュ素材の組み合わせが特徴で、見た目はとてもシンプル。
メッシュ仕様なので中身が透けて見え、何が入っているかをすぐに確認できます。
バッグの中を探す時間を減らせるのは、忙しいときほどありがたいポイントです！
ボールチェーンが付いているため、トートバッグやリュックの持ち手に取り付けて使えるのも便利です。
小さいバッグを使う日でも、収納を少し増やせる点は助かります。
中身がよく見えて物を取り出しやすい！
サイズは、リップクリームがちょうど収まる大きさです。ポーチ自体も軽く、バッグに入れても重さを感じにくいです。
筆者はリップクリームとリフレッシュスティックを入れて持ち歩いています。
どちらもすっきり収まり、出し入れもスムーズです。中身が見えるので、「どこに入れたっけ？」と探すことがなくなり、必要なときにすぐ取り出せるようになりました。
有線イヤホンの収納にも使ってみましたが、バッグの中でコードが絡まることがなくなりました。
ポーチに入れておくだけで、取り出すときのストレスが減ります。
丸型なので、他の荷物に引っかかりにくい点も使いやすさにつながっています。
シンプルですが使い勝手が良く、毎日の持ち歩きに自然と取り入れたくなるアイテムでした。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。