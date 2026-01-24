ペン立て感覚で使える！文具が片付く100均の優秀引き出し

ダイソーで人気のミニ引き出しに、新タイプが登場していました！引き出しが付いていないデスクは、文具が散らかりがち…。ペンケースに収納するにしても、すぐに取り出せないのが気になります。まさにそんな悩みを解消してくれるのがこの商品。ペン立てのような感覚で使えて、ペン類をすっきり収納できて便利ですよ！

商品情報

商品名：取り付け式引き出しケース

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：12cm×20cm×4cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480618371

ダイソーの『取り付け式引き出しケース』がいい仕事してくれる！

引き出しが付いていないデスクだと、文具が散らかりがち…。ペンケースに収納するにしても、すぐに取り出せないのが気になっていました。

そんな時に、ダイソーで便利な商品を発見！今回は『取り付け式引き出しケース』をご紹介します。

デスクやテーブルに、引き出しをプラスできるアイテムです！価格は￥220（税込）。筆者は収納グッズ売り場で見つけました。

以前似たような商品がダイソーから登場しましたが、この商品はちょっと一味違います。まずは仕様やサイズ感をチェックしてみましょう。

この商品は、粘着テープで机の裏などに取り付けるタイプで、引き出しが付いていないシンプルな机でも収納スペースをプラスできるのが魅力。

サイズは12cm×20cm×4cmとコンパクトで、デスク周りに圧迫感を与えにくい印象を受けました。

内部には仕切りが付いていますが、これは取り外しが可能です。ただ、奥行きはそこまで深くないため、収納できる物は限られます。

ペンやマーカーなどの文房具を入れる用途が中心になりそうで、ホチキスやハサミなど、かさばる物をまとめて収納したい場合にはあまり向いていないと感じました。

また、「仕切りとカバーがしっかり固定されているか確認してください」とありましたが、おそらく透明な板のことだと思います。

商品は最初から引き出しがセットされた状態で入っていたので、大きなズレがないかを軽くチェックしました。

取り付け方法もシンプルで、特別な工具がいらず、粘着テープのみで取り付けられる点は手軽に感じました。

ただし、粘着テープはかなり強力な作りになっているため、一度貼ると貼り直しは難しそうです。

そのため、設置場所は事前にしっかり確認してから決める必要があります。

ペン立てのような感覚で文具を楽に出し入れできる！

剥離紙を剥がして、取り付けたい場所に貼るだけで引き出しが完成！

実際に使ってみると、引き出し部分は思っていた以上にスムーズに出し入れできました。

軽い力で開閉できるので、作業中でもストレスを感じにくいです。

引き出しを開いた状態で縦向きにすると、ペン立てのように使える構造になっており、文具の出し入れがスムーズにできるのがこの商品の特徴！

ペン類を収納して使っていますが、必要な物をすぐに取り出せるため、引き出しの中をガサガサ探す手間が減りました。カバーがあることで中身が飛び出しにくいのも安心感があります。

作業や勉強が終わったあとも、引き出しを閉めるだけで机の上がすっきりするのが気に入っています。

また、引き出しは角度をつけないと完全に外れない構造になっているため、うっかり引き抜いてしまう心配が少ない点も使っていて安心できました。

収納力は控えめですが、「よく使うペン類を手の届く場所にまとめたい」という用途にはちょうどいいサイズ感です。デスク周りをすっきりさせつつ、使い勝手も重視したい人には取り入れやすいアイテムだと感じました！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。