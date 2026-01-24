ちょっと惜しい…けど200円なのに優秀！持ち運びにも便利なケース

使い終わったヘアアイロンの置き場に毎回困っていた筆者。熱が冷めるまで出しっぱなしにしていると、見た目が気になります…。そんな時に見つけた、ダイソーの『ヘアアイロンケース』を試しに使ってみました。シンプルながら200円とお手頃で、日常で使うには十分なクオリティ◎ただ、ちょっと惜しい点も…！？

商品情報

商品名：ヘアアイロンケース

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：33cm×12cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480832296

ダイソーで見つけた『ヘアアイロンケース』を試してみた！

引き出しや棚の中で、使い終わったヘアアイロンの置き場に毎回困っていました。熱が冷めるまで出しっぱなしにすることも多く、見た目が気になるのも正直なところです。

そんなときにダイソーで見つけたのが『ヘアアイロンケース』。シンプルですが、ちょうど探していた条件に合いそうだと思い購入してみました！

価格は220円（税込）です。

外側はすっきりしたデザインで、無駄な装飾がありません。内側はシルバーカラーになっています。

パッケージには耐熱性についての詳しい表記はなかったので、完全に熱々の状態で入れる使い方というより、冷ましてから収納するケースとして考えるのが良さそうです。

スナップボタンが付いているため、ケースを閉じた状態で吊るして保管できるのも便利なポイント。

洗面所やドレッサー周りで、置き場所を取らずに済みます。

サイズにさえ気を付ければ便利で使い勝手が良い！

今回は、実際に手持ちのリファのワイドタイプのストレートヘアアイロンを入れてみました。

サイズ的には収まりますが、正直かなりギリギリです。

入らないことはないものの、余裕はほとんどなく、コードの根元部分に負荷がかかりそうなのが少し気になりました。

このサイズ感だと、もう一回り小さいストレートアイロンやカールアイロン向きだと感じます。無理に押し込むような使い方は避けたほうが安心です。

ケース自体にクッション性があるので、持ち歩き用としても使えそうです。旅行や外泊のとき、バッグの中で他の物に当たるのを防げる点は助かります。

吊るす収納、持ち運び、どちらにも対応できるシンプルさ魅力のアイテムでした。手持ちのアイロンのサイズを確認したうえで選べば、日常使いしやすいなと感じます。

ダイソーの『ヘアアイロンケース』が気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。