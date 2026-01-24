100均のコレ使ったらめっちゃ快適だった！調理の時間を時短できる便利グッズ

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見しました。メジャーカップと大さじや小さじがひとつになった画期的なアイテムで、しかも4種セットでお値段が￥220（税込）ととってもお買い得。試しに使ってみると想像以上に調理の時短になったので、ぜひご紹介させてください！

商品情報

商品名：メジャーカップ＆スプーン（4本組）

価格：￥220（税込）

内容量：4本組

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480708898

使ってみたら超快適だった！ダイソーの優秀なキッチングッズをチェック

ダイソーをパトロール中、キッチングッズ売り場で見つけたこちらのアイテム。「4個セットでお得だな〜」と思い、何気なく買ってみた商品ですが…使ってみるとかなり便利だったのでご紹介させてください！

今回ピックアップするのが、その名も『メジャーカップ＆スプーン（4本組）』。計量カップと計量スプーンがひとつになった画期的なアイテムで、お値段は￥220（税込）でした。

セット内容は245mlのカップと15mlの大さじ、130mlのカップと5mlの小さじ、80mlのカップと2.5mlの小さじ、60mlのカップと1.25mlの小さじの4種になっています。

一方の先端には、計量スプーンによくある丸いくぼみが。メモリが見やすいのもポイントが高いですよね。

反対側はスコップ状の計量カップが付いています。裏面がフラットなので、机に置いたまま液体を計量することが可能ですよ。

調理時間を短くできる！ダイソーの『メジャーカップ＆スプーン（4本組）』

まずは計量カップの方で液体を量ってフライパンへ。

ml表記しかないため、よく使う調味料や食材がカップにどれくらい入るのか、グラム数はどうなるのかをあらかじめ量って記録しておくと、さらに時短ができるのでおすすめです。

材料や調味料をひとつのアイテムで計量できるので、調理が捗ります。

また、計量カップの方がスコップ型になっているので、例えば粉末の調味料を大袋から小分けにする時などにも役立ちますよ。

もちろん軽量スプーンの方も問題なく使用できるので、持っていて損のないアイテムですよ。

今回はダイソーの『メジャーカップ＆スプーン（4本組）』をご紹介しました。

材料や調味料をざっくりと一気に計量できる時短キッチングッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。