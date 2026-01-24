グランドニッコー東京 台場の冬ランチを編集部が実食！生いちご4種やいちごスイーツ10種がビュッフェ形式に
グランドニッコー東京 台場の30階のレストラン「The Grill on 30th」で、2026年2月28日（土）まで提供中の「冬のプリフィックスランチ」は、旬のいちごデザートビュッフェ付き！
ランチコースは前菜、スープ、メインディッシュがプリフィックスで、デザートは国産いちご4種類の食べ比べや、いちごを使ったケーキなどがずらり。好きなものを自由に選んで味わう、贅沢ランチを編集部が体験してきました。
この実食レポートの要約
・グランドニッコー東京 台場の30階レストラン「The Grill on 30th」にて、2026年2月28日（土）まで“冬のプリフィックスランチ”を提供中
・前菜、スープ、メインは好みに合わせて選べるプリフィックススタイルで、しっかりとしたお食事とビュッフェがいただける
・魚介、お肉あわせて8種のメインが揃い、グリルを軸に素材のうまみを引き出した料理が楽しめる
・食後は、国産いちご4種の食べ比べと、いちごスイーツ約10種、アイス6種が並ぶ華やかなデザートビュッフェを召し上がれ
・シェフが目の前で仕上げる出来立てスイーツ「クレープシュゼット」のサービスもあり、ライブ感のあるデザート体験ができる
・30階からのオーシャンビューが広がる洗練空間で、デートや記念日、少し贅沢なランチにおすすめ
◆ボリュームにも満足！冬食材が堪能できるプリフィックスランチ
香ばしいカスレ風キッシュでコースがスタート
ランチの舞台となるのは、ゆりかもめ台場駅から直結のホテル「グランドニッコー東京 台場」の30階、グリルレストラン「The Grill on 30th」。
編集部が体験したスイーツビュッフェ付き「冬のプリフィックスランチ」は、3種類から選べる前菜からスタートします。チョイスしたのは、「カスレ風キッシュ」です。白インゲン豆と肉類による煮込み料理のカスレをキッシュに仕立てた逸品で、白インゲンとともにサイコロ状のジャガイモを具材に使っておりホクホク！ カリッと香ばしいチーズがアクセントになっていました。
旬のカリフラワーの甘みがぎゅっと詰まったポタージュ
スープは2種類から選べ、ひとつはニンジンやレンコン、玉ネギなどの野菜と鶏肉がゴロゴロと入っていて食べ応えのある「鶏肉と根菜のブイヨンスープ」です。
もうひとつは、寒い季節に最もおいしくなるカリフラワーを使った「カリフラワーのポタージュ」。玉ネギをじっくりと炒めたり、カリフラワーをソテーしてから使うなど丁寧に作られており、カリフラワーと仕上げの生クリームの甘みがマッチした濃厚な味わいです。トッピングのベーコンの塩気がマッチしていて、よりカリフラワーの甘みが感じられました。
8種類から選べるのがうれしい！多彩なメインがラインナップ
お待ちかねのメインは、なんと魚介4種、お肉4種の計8種類（内2種は＋1,500円）。なかでも「青森県産アコウダイのグリル オイスターブールブランソース」は、鯛の身がギュッと詰まっており、プリプリの食感にびっくり。付け合わせの野菜はシンプルに焼き上げられており、甘みがしっかりと感じられました。特にアスパラはジューシーでした。
編集部イチオシの「鴨のフリット マスタードソース」は、サックサクの衣でやわらかくうまみたっぷりの鴨肉を包み、プチプチ食感のマスタードソースをかけた一皿。テーブルに運ばれるとその大きさに驚いてしまいましたが、脂が少なくさっぱりとした鴨肉と軽いフリットの組み合わせなので、ぺろりといただけました。
また、鶏出汁をベースに、香味野菜やトマトを加えて煮詰めることで深みを出したソースがとってもおいしい！ オーストラリア・タスマニア産のマスタードを使用しているのもこだわりなのだとか。
たっぷりいただきたい方へ…オプションのメニューも用意
3皿のほかに締めにぴったりな追加メニューも2品用意されており、シェフのおすすめは「黒毛和牛のローストビーフボウル 雲丹のせ」です。黒毛和牛のモモ肉を低温で柔らかく火入れしたローストビーフを薄くスライスし、ごはんに巻き込み、その上に温泉卵、ウニ、フライドオニオン、かいわれ大根を飾ったもの。醤油ベースの和風シャリアピンソースでいただく、濃厚ながらさっぱりとした味わいの逸品です。
また、編集部がいただいた「締めのオムライス シャスールソース」は、もちもちした食感と甘みが特徴の宮城県産のお米「伊達正夢」に、バターソテーしたベーコンとポークソーセージを合わせ、とろっとろの玉子とシャスールソースをかけたもの。コク深いソースがライス、玉子と絡み合い、ひと口いただくと夢心地に…。シェアするのもおすすめです。
◆デザートビュッフェの主役はいちご！約10種のケーキやアイスが食べ放題
4銘柄が味わえるフレッシュいちごの食べ比べ
デザートビュッフェのメイン食材は、旬を迎えたいちご。まず楽しみたいのが、フレッシュいちご4種類の食べ比べ。その時々でおいしいいちごを入荷しているそうで、並ぶ銘柄はさまざま。この日は、あまおう、とちおとめ、紅ほっぺ、とちあいかがラインナップ。それぞれ異なるおいしさを楽しみながら、ぜひお気に入りを見つけてみて。
スイーツは、約10種のケーキがずらり。さらに、6種類のアイスが揃います。ケーキはどれも小ぶりにカットされているから、全種類制覇も夢じゃないかも！ 定番のショートケーキは、ふわふわのスポンジと同じくらい大きないちごがのっていて、目を引きました。
シェフサービスはできたてのクレープシュゼットを
シェフが目の前で仕上げてくれるシェフサービスでは、「いちごのクレープシュゼット」を提供しています。焼き上げたもちもち生地を甘酸っぱいいちごソースで煮詰めた逸品で、このままアツアツをいただいてもおいしい。
また、すぐ隣にあるアイスをトッピングするのもおすすめで、アツアツ＆ひんやりが楽しく、アイスの種類によって変化する味わいも面白いです。
編集部のお気に入りは、さっぱりといただけるムース
さまざまなケーキのなかでも編集部が気に入ったのは「いちごのムース」です。薄いスポンジの上に甘酸っぱいムース、ツヤツヤの真っ赤なグラサージュがかかっていてかわいい。しっかりといちごの酸味が感じられるので、たっぷりと甘いスイーツをいただいた後や合間にいただくのがおすすめです。ほかにもバウムクーヘンやパンナコッタなど舌はもちろん、目も満足させてくれるスイーツが並ぶので、セルフのコーヒーや紅茶とともに思う存分楽しんで。
◆ランチの舞台はホテル最上階の「The Grill on 30th」
洗練された空間で絶景も楽しめるから、特別なデートにも
ランチ＆デザートビュッフェの会場となる「The Grill on 30th」は、深いブラウンを基調にブルーチェアを配置した落ち着きと洗練さを感じる空間。大きな窓からはオーシャンビューが楽しめ、席によってはレインボーブリッジや東京タワー、スカイツリーが臨めます。美しい景色とともにいただく充実のランチは、普段のデートだけでなくお祝いなどにもぴったりの雰囲気。
3品のプリフィックスランチと、華やかないちごスイーツが味わえる「冬のプリフィックスランチ」。家族や友人、パートナーを誘って、いちごをたっぷりといただく至福の時間を楽しんでみては？
