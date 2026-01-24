「ラデュレ 日比谷店」からいちごのアフタヌーンティーが登場！目にもかわいい春色スイーツとリッチなセイボリーにうっとり
ラデュレ 日比谷店より、2026年4月2日（木）までの期間限定で、旬の甘酸っぱいいちごを贅沢に味わい尽くす「いちご アフタヌーンティー」が今年も登場。
いちごの甘い香りが広がるかわいらしいパティスリーをはじめ、キャビアやフォアグラを使用したリッチな味わいのセイボリーなど、特別なラインナップでお届け。心ときめくミニパルフェ付きのプランにも注目してみて。
春らしいカラーがかわいいいちご＆バニラのマカロン
ラデュレを象徴するマカロンは、いちごのコンフィチュール入りの「イチゴ」と、バニラが香るホワイトチョコレートのガナッシュを使った「ヴァニーユ」の2種類が用意される。宝石のように愛らしいマカロンたちをじっくりと堪能してみて。
旬のいちごを贅沢に使用した個性豊かなセイボリー
セイボリーには、キャビアが添えられた帆立といちごのクリスピーなサンドイッチや、いちごのジュレで包まれたフォアグラのムース、いちごのコンポートと組み合わせたチキンガランティーヌなど、いちごの魅力を最大限に引き出した品々が揃う。
いちごを模った人気パティスリーやミニサイズのスイーツも
気になるパティスリーは、いちごを模った不動の人気を誇る「フレーズ・ラデュレ」（通常サイズ）と、ピスタチオのマカロン生地にいちごたっぷりの「アルモニー」（ミニサイズ）の2種類。
そして、ミニャルディーズには、華やかな果実味が広がる「ムース・オ・フリュイ」と、洗練されたいちごのエクレア「エクレア・フレーズ」が用意される。さまざまな形で表現されたいちごを存分に味わって。
いちごとピスタチオの贅沢なミニパルフェ付きプラン
さらに、ミニパルフェ「フレーズ・ピスタッシュ」が付いたプランも登場。グラスの底には、甘酸っぱいいちごのソースと爽やかなシトロンのジュレが敷かれ、その上には濃厚ないちごのクリームとフレッシュないちごの果実が重ねられている。ピスタチオのクランブルやフランボワーズのパール・クラッカーがちりばめられているので、食感の変化も楽しんで。加えて、ひんやりと冷たいピスタチオのアイスといちごのソルベや、コクのあるピスタチオのクリームなどがトッピングされ、最後にフレーズ・ボンボンのマカロン・コックがトップを飾り、見た目にもかわいらしい仕上がりに。
洗練されたラデュレのサロン・ド・テで、特別感たっぷりのティータイムを過ごしてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ロマンティックで優雅なひとときを過ごせる「ラデュレ 日比谷店」
日比谷駅徒歩2分、日比谷シャンテに入る「ラデュレ 日比谷店」。やさしいグリーンを基調とした店内は、美しさと幸せに包まれた夢のような空間。種類豊富なフレーバーティーとともに、色とりどりのマカロンやパティスリーを味わいながら、フランスのエスプリを感じるひとときを過ごして。
