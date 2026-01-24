『ハンター×ハンター』最新原稿に進展！ 冨樫義博、渋すぎるノブナガ描く
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が24日、自身のXを更新。ホワイトボードに描いた、ノブナガの落書きを公開した。
【写真】渋すぎる絵のタッチ！ 冨樫先生が描いたノブナガの落書き
定期的に原稿の進捗状況を伝えているが、今回は「No416原稿完成」と報告。あわせてホワイトボードに描いたノブナガの落書き写真を投稿し、書き込まれたノブナガを見ることができる。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
