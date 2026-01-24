桃井かおり、母の手作りリング披露「さすがのクオリティ」「素敵なデザイン」と反響続々
【モデルプレス＝2026/01/24】女優の桃井かおりが1月23日、自身のInstagramを更新。母の遺品整理中の一コマを公開し、話題となっている。
【写真】74歳ベテラン女優「さすがのクオリティ」母手作りリング
桃井は「母の作品。オーダーでしか作らなかったアクセサリーも七宝画も個展の度に作り置きしてた作品を整理している」（※原文ママ）とつづり、芸術家だった母の作ったリングの写真を公開。空色のネイルを塗った人差し指に、大ぶりのリングをはめた様子を披露している。
「母亡き後は誰か母を愛した人に託したい、誰かのお守りになってくれたら〜（我の遺品整理は誰かする？しばしの疑問を抱きながら）一つ一つ磨いていく」と続け、母の遺品を丁寧に整理している様子をユーモアを交えて報告した。
この投稿は「素敵なデザイン」「洋服にも着物にも合いそう」「お母様も喜ばれていると思います」「作品を繋いでいけたら」「さすがのクオリティ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】74歳ベテラン女優「さすがのクオリティ」母手作りリング
◆桃井かおり「母の作品」公開
桃井は「母の作品。オーダーでしか作らなかったアクセサリーも七宝画も個展の度に作り置きしてた作品を整理している」（※原文ママ）とつづり、芸術家だった母の作ったリングの写真を公開。空色のネイルを塗った人差し指に、大ぶりのリングをはめた様子を披露している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿は「素敵なデザイン」「洋服にも着物にも合いそう」「お母様も喜ばれていると思います」「作品を繋いでいけたら」「さすがのクオリティ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】