ドバイ・ワールドカップデーの前哨戦シリーズ、ドバイ・ファッションフライデーが１月２３日にメイダン競馬場で開催された。

６頭立てで行われたジェベルハッタ・Ｇ１（芝１８００メートル）はオペラバッロ（牡４歳、英国とＵＡＥ・チャーリー・アップルビー厩舎、父ガイヤース）が２馬身半差をつけての完勝で、昨年１２月のアルラシディヤ・Ｇ２に続く重賞連勝を決めた。勝ち時計は１分４７秒６４。

ウィリアム・ビュイック騎手とのコンビで道中は３、４番手から進め、最後の直線で外に出すと鋭く伸びて突き抜けた。インタビューでビュイック騎手は「順調にステップアップしている。トップホースになれる器」と評していた。同馬にはドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）への優先出走権が与えられた。

また、英専門メディアの「アット・ザ・レーシーズ」公式Ｘ（旧ツイッター）は「Ａ ｒｉｓｉｎｇ ｓｔａｒ！（上昇中のスター）」のコメントで強さをたたえた。ゴドルフィン軍団の新星が、ドバイ・ターフで日本勢の強力なライバルになりそうだ。