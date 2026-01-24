Maison de FLEURのさくらが彩る春♡儚く可憐なSAKURA Collectionが登場

Maison de FLEURから、毎年心待ちにされている春の人気シリーズ「SAKURA Collection」が登場します。ブランド名に込められた“花”の想いと、日本の春を象徴するさくらを掛け合わせた本コレクションは、淡く優しいピンクと繊細なレース使いが魅力。持つだけで春の装いが完成する、上品でフェミニンなバッグとポーチが揃います。季節の始まりに、自分らしいときめきを添えてみてはいかがでしょうか♡

桜モチーフを繊細に表現したデザイン

今回のSAKURA Collectionは、桜の花びらを繊細なレースで表現したデザインが最大の特徴。全アイテムを淡く柔らかなLight Pinkで統一し、春らしい優美な印象に仕上げています。

ブランドロゴのゴールドプレートが上品さを引き立て、大人の可愛らしさを演出。さくらが舞う情景をそのまま閉じ込めたような、特別感のあるシリーズです。

人気バッグからポーチまで全4型展開

桜フリルハンドルスクエアトートMバッグは、A4サイズが収納できる実用性と華やかさを両立し、価格は9,200円、カラーはLight Pink。

桜フリルハンドルスクエアトートSバッグは、コーデのアクセントになるサイズ感で8,000円、カラーは同じくLight Pinkです。

桜リボン2Wayトートバッグは、大きなリボンと桜×パールチャームが揺れるデザインで、価格は7,700円、カラーはLight Pink。

桜リボンポーチは、シンプルで使いやすいスクエア型。価格は4,500円、カラーはLight Pinkです。

チャームやディテールにも春のときめき

フリルハンドルスクエアトートには、桜が連なっているような立体的なフリルハンドルを採用。ファスナーのアジャスター部分には桜チャームをあしらい、細部まで可憐な世界観を表現しています。

桜リボン2Wayトートバッグには、春風に揺れるような桜とパールのチャームを配置。繊細なレース生地からも、丁寧なものづくりが感じられます。

春を先取りするSAKURA Collection

春の訪れを感じさせるMaison de FLEURのSAKURA Collectionは、日常にそっと華やぎを添えてくれる存在。バッグやポーチを取り入れるだけで、装いも気分も一気に春らしく変化します。

儚くも美しいさくらの魅力を詰め込んだ本コレクションは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめ♡この季節だけの特別なアイテムで、春のお出かけを楽しんでみてください。