＜義妹、同居からの誘拐！？＞節約したい義妹。なぜか愛犬選びに口を出してきて…！？【第1話まんが】
私はチグサ。夫のヨウスケと、娘のユイカを育てています。今はヨウスケの実家を二世帯に建て替えて同居をしています。生活スペースが1階と2階で完全に分かれていて、義両親はプライバシーをきっちり守ってくれるので快適な同居です。私と義母は気も合うし、今まで同居でツライことはありませんでした。けれど、義妹・サナちゃんが転がり込んできてから、少し話が変わってきたように思います。
サナちゃんは、彼氏と結婚式の費用を貯めようと約束していて、ひとり暮らしを続けると家賃や光熱費が無駄になってしまうと考えています。だから、ここで一緒に暮らしたいと思っているようです……。
義両親と相談して、サナちゃんが同居することになりました。その後、わが家に犬を迎えることが決まっていたので、今日はみんなでペットショップに来ています。
ユイカはミニチュアダックスフンドに夢中になっているようでした。
その後、サナちゃんも一緒にペットショップに行くことになりました。
ユイカは先日見に行ったときのワンちゃんが気に入っているようで、今日も嬉しそうに抱っこしていました。
私たちは義両親が1階、私たち家族が2階に分かれて快適な暮らしをしています。
義両親が飼っていたワンちゃんは私たちも可愛がっていて、亡くなったときはとても悲しい思いをしました。
けれど、悲しさを乗り越えて新しい子をお迎えしようという話がでたのです。
義母は「家族みんなで選んで、お世話をしよう」と言ってくれて、ユイカもとても楽しみにしています。
そのタイミングで、義妹は引っ越しをしてきたのです。
一緒にペットショップに行くと、ユイカが気に入った犬種ではなく、チワワがいいと言い出したのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
